Oprócz rozpoczętego już okresu prezentacji barw i samochodów na tegoroczne mistrzostwa świata, trwa również ten, z pierwszymi rozruchami jednostek napędowych w nowych bolidach.

Po Mercedesie, McLarenie, Alpine i Williamsie przyszła kolej na AlphaTauri, aby powołać do życia silnik Hondy, który będzie napędzał AT04 w kampanii 2023, pojazd zaprojektowany przez pracowników włoskiej stajni pod wodzą Jody'ego Eggingtona.

Bolid zostanie odsłonięty jedenastego lutego w Nowym Jorku, o godzinie 17:00 czasu lokalnego podczas pokazu mody w ramach New York Fashion Week.

Zespół z Faenzy ma nadzieję na pozbieranie się po rozczarowującym 2022 roku, w którym problemy z masą bolidu i trudności z balansem w szybkich zakrętach nie pozwoliły im powtórzyć dobrej formy z sezonu 2021. Po pożegnaniu Pierre'a Gasly'ego, który przeniósł się do Alpine, zadaniem nowo pozyskanego Nycka De Vriesa i potwierdzonego w składzie na trzeci rok z rzędu Yukiego Tsunody będzie przywrócenie ekipy na pozycje w środku stawki.

Dla de Vriesa będzie to pełny debiut w królowej sportów motorowych, po imponującym, pojedynczym występie w Monzy w 2022 roku, kiedy to zastąpił w Williamsie niedysponowanego Alexa Albona. Start ten przekonał Helmuta Marko i Franza Tosta do postawienia na Holendra w juniorskiej formacji Red Bulla. 27-latek miał już okazję wypróbować AT03 podczas testów młodych kierowców w Abu Zabi po sezonie 2022, kiedy to zapewniono mu cały dzień na poznanie bolidu i charakterystyki jednostki napędowej japońskiego producenta.

De Vries i Tsunoda są już po zimowej rozgrzewce, którą zaliczyli w AT02 podczas jazd w Imoli w zeszłym tygodniu. Natomiast w dniach 3-4 lutego AlphaTauri będzie obecna na Paul Ricard, pracując dla Pirelli przy testach opon deszczowych.

