Rezultat okrążenia 1:33,902 uzyskany przez Gasly'ego na miękkich oponach C5 był najlepszym pierwszego dnia drugiej tury przygotowań do sezonu 2022. Francuz ustanowił również jedną z najwyższych prędkości maksymalnych na torze, ponieważ jako jeden z niewielu przekroczył barierę 326 km/h.

Jak dotąd AlphaTauri zalicza dobre przygotowania do nadchodzących mistrzostw, co było również widoczne podczas poprzedniej sesji w Barcelonie. Gasly uważa, że zespół ma do zaoferowania jeszcze o wiele więcej.

- Fajnie jest zająć pierwsze miejsce. Zawsze jesteśmy pytani podczas testów, jak nam idzie, ale generalnie musimy skupić się na sobie i własnych osiągach, a nie na jeździe na czas, ponieważ w tej chwili nie ma ona większego znaczenia aż do kwalifikacji w przyszłym tygodniu.

- Oczywiście zawsze dobrze jest być w czołówce, ale wiem, że czeka nas jeszcze praca, aby wydobyć więcej z samochodu - powiedział Gasly.

Nie tylko czasy okrążeń sprawiły, że AlphaTauri wyglądała tak imponująco w czwartek. Ekipa z Faenzy bowiem pokonała wiele kilometrów na obiekcie w Sakhir. Gasly przejechał 103 okrążenia.

- Ogólnie rzecz biorąc, był to dobry dzień. Dostrzegamy w tym bolidzie wiele pozytywów, ale jako kierowcy zawsze skupiamy się na negatywach, więc wykorzystamy dwa następne dni testowe, aby naprawdę poznać samochód, kontynuując pracę w aspekcie bardziej komfortowych odczuć za jego kierownicą - wskazał.

- Jutro będę ciężko pracował z inżynierami, a Juki zajmie się jazdą. Za każdym razem, gdy pojawiamy się na torze, odkrywamy nowe rzeczy w tym aucie, więc musimy jak najlepiej wykorzystać każdą sesję i nauczyć się jak najwięcej przed pierwszym wyścigiem w przyszłym tygodniu - podsumował Gasly.

