Nyck de Vries rozpoczął weekend w Australii od czternastego i siedemnastego miejsca w piątkowych treningach.

Kierowca zespołu AlphaTauri, sponsorowanego przez PKN Orlen, był zadowolony przede wszystkim z pracy w pierwszej sesji na torze Albert Park.

- Myślę, że szczególnie pierwszy trening był dobry. Wprowadziliśmy sporo zmian, aby spróbować zrozumieć, jak działają nasze nowe elementy. Było sporo analiz do zrobienia, aby złożyć wszystko razem i zobaczyć, czy zmiany przyniosły to, czego oczekujemy - powiedział Holender po piątkowych zajęciach na torze.

- Popołudniowa sesja była dla nas dość krótka i mieliśmy mały problem mechaniczny z prawym tyłem. W tej chwili jest dla nas sporo niewiadomych. Musimy odkryć, w jaki sposób możemy wydobyć większość osiągów z poprawek - dodał kierowca AlphaTauri.

Holender wypowiedział się również na temat wszystkich planowanych zmian wokół Formuły 1. W ostatnich dniach głośno mówi się między innymi o zniesieniu przynajmniej części treningów, a także o zmianie formatu sprintów i kwalifikacji.

- Szczerze mówiąc, jestem dosyć zrelaksowany. Ufam, że wszyscy dokonują zmian w najlepszym interesie i popieram to. Więc skupimy się na naszej pracy i zrobimy to, co wszyscy inni - powiedział De Vries.