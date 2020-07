AlphaTauri nie dorówna Red Bullowi

Choć w lutym Red Bull zapowiadał, że AlphaTauri [wcześniej Toro Rosso] staje się „siostrzanym”, a nie jedynie „juniorskim” zespołem RBR, Marko nie wierzy w scenariusz, w którym austriacki koncern mógłby mieć dwie równorzędne, liczące się w walce o tytuł ekipy. Okazją ku temu mogłyby być nowe przepisy finansowe, nakładające limit budżetowy w wysokości 145 milionów dolarów amerykańskich i - choćby w teorii - nakłaniające Red Bulla do równiejszego podziału swoich zasobów.

- Teoretycznie to dobry pomysł, niestety w praktyce nie do zrealizowania - powiedział Marko w rozmowie z Auto Motor und Sport. - Pomimo całej synergii, AlphaTauri zawsze będzie w tyle, ponieważ nie jesteśmy w stanie w jednym czasie obsłużyć na tym samym poziomie dwóch zespołów.

- Biorąc pod uwagę zmniejszenie personelu, staje się to jeszcze trudniejsze. Dzięki technicznemu zapleczu, Red Bull Racing jest w stanie szybciej realizować rozwój. Już samo to zostawia AlphaTauri w tyle. Posiadanie dwóch zespołów ma pewne zalety, ale nie są one na tyle znaczące, aby AlphaTauri stało się czołową ekipą.

Wprowadzenie limitu budżetowego prawdopodobnie zmusi RBR do zmniejszenia personelu. Marko podkreśla, że nie można po prostu przenieść tych osób do Faenzy i zasilić nimi AlphaTauri.

- Koniec końców chcemy aby AlphaTauri było rentownym biznesem. Dlatego też zmniejszymy jego działalność w Anglii. Już niebawem będziemy mieli tylko jeden tunel aerodynamiczny, ale pierwszeństwo w użytkowaniu otrzyma Red Bull Racing. Istnieje też problem z dwiema bazami. Anglik nie opuści wyspy tak łatwo - wyjaśnił Helmut Marko.