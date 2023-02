Drużyna z Faenzy zaprezentowała swoje nowe barwy na imprezie zorganizowanej w Lincoln Centre podczas nowojorskiego tygodnia mody. W odświeżonym malowaniu jest nieco więcej czerwieni niż w zeszłym roku, co wynika z nowej umowy sponsorskiej z PKN Orlen.

Szef zespołu, Franz Tost, powiedział, że decyzja zespołu o przeprowadzeniu premiery w Stanach Zjednoczonych była świadectwem rozwoju F1 w tym kraju.

- Jak wiemy, Formuła 1 odnotowała ogromny wzrost popularności dzięki Netflixowi i mediom społecznościowym w ciągu ostatnich kilku lat. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy nadal rozwijali się na tym rynku, dlatego cieszę się, że mogliśmy dziś w Nowym Jorku zaprezentować nasze barwy na rok 2023, aby okazać uznanie amerykańskiej publiczności - powiedział Tost.

AlphaTauri ma za sobą dość trudny sezon 2022, w którym ekipa zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Dużym problemem zespołu był brak stabilnej formy, ponieważ Pierre Gasly i Yuki Tsunoda byli w stanie walczyć o punkty w niektóre weekendy, ale w innych byli daleko w tyle.

Bolid AT03 wydawał się szczególnie dobrze przystosowany do torów o niskiej prędkości, ale miał większe problemy na szybszych torach. Pojawiły się sugestie, że zespół wybierze inną koncepcję na model AT04, która mogłaby bardziej zbliżyć go do tego, co zrobił Red Bull.

AlphaTauri wprowadza również zmiany po stronie kierowców. Pierre Gasly został zastąpiony przez Nycka de Vriesa. Jego partnerem zespołowym będzie Yuki Tsunoda, który kontynuuje współpracę z rodziną Red Bulla.

