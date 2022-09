Tegoroczne mistrzostwa świata nie przebiegają po myśli AlphaTauri. Ich kierowca numer jeden - Pierre Gasly w poprzednim sezonie zajął dziewiąte miejsce ze sporą liczbą 110 punktów na koncie. Teraz jest dwunasty i do tej pory zgromadził zaledwie 22.

W klasyfikacji konstruktorów ekipa z Faenzy plasuje się aktualnie na ósmej lokacie. Z dorobkiem 33 punktów, o jeden ustępują zespołowi Haas. Oprócz walki z amerykańską formacją przymierzają się również do rywalizacji o szóstą lokatę na której widnieje Alfa Romeo. Są 19 punktów za stajnią z Hinwil, ale wierzą, że mogą powalczyć również z nimi.

- Jesteśmy o jeden punkt za siódmym miejscem w klasyfikacji konstruktorów i naszym celem na pozostałe sześć wyścigów w tym roku jest przesunięcie się w górę stawki najwyżej, jak to możliwe. Zapowiada się jednak, że będzie ciasno - powiedział Gasly. - Nie jest niemożliwe, abyśmy dogonili Alfę Romeo. To trudne zadanie, zależne od tego, czy zaliczymy świetną końcówkę sezonu. Musimy dążyć do zdobywania punktów obydwoma samochodami, tak często, jak tylko się da.

Królowa sportów motorowych ostatni raz gościła na Marina Bay w 2019 roku. Wtedy Francuz zajął tam ósme miejsce, również jeżdżąc dla juniorskiej stajni Red Bulla, która wtedy nazywała się jeszcze Toro Rosso.

- Ostatnią część mistrzostw rozpoczynamy w Singapurze na jednym z moich ulubionych torów - przyznał. - Poprzednio, kiedy tam ścigaliśmy się w 2019 roku, finiszowałem w pierwszej dziesiątce.

- To bardzo techniczny, uliczny obiekt, co oznacza, że nie ma tu miejsca na jakiekolwiek błędy. Jest ciężko, trzeba cały czas utrzymywać wymagany poziom koncentracji - dodał. - Będziemy mieli poprawki aerodynamiki na ten wyścig, więc zobaczymy, jak to przełoży się na osiągi. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości samochodu.

Wśród wspomnianych aktualizacji dla AT03 przygotowano nową konstrukcję nosa oraz przedniego skrzydła.

Drugi z kierowców AlphaTauri - Yuki Tsunoda, z którym niedawno zespół przedłużył kontrakt na sezon 2023, widnieje na szesnastym miejscu w klasyfikacji indywidualnej.

GP Singapuru

Piątek, 30 września

12:00 - 13:00 Pierwszy trening

15:00 - 16:00 Drugi trening

Sobota, 1 października

12:00 - 13:00 Trzeci trening F1

15:00 - 16:00 Kwalifikacje F1

Niedziela, 2 października

14:00 Wyścig

