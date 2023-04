Yuki Tsunoda w Grand Prix Australii zdobył pierwszy punkt dla AlphaTauri w sezonie Formuły 1 2023.

Japończyk zajął dziesiąte miejsce w wyścigu rozegranym na torze Albert Park, ale nie ukrywał rozczarowania tym rezultatem. 22-latek w końcówce zawodów znalazł się czołowej piątce, zanim sędziowie do ostatniego restartu zdecydowali o przywróceniu klasyfikacji z przed czerwonej flagi wywieszonej na 55 okrążeniu.

- Mam mieszane odczucia co do tego dnia - powiedział Tsunoda, reprezentant stajni z Faenzy sponsorowanej przez PKN Orlen. - Fajnie, że zdobyliśmy pierwszy punkt w sezonie, ale szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę nasze tempo, nie spodziewałem się, że sięgniemy po jakikolwiek.

- Uwzględniając, jak wiele problemów mieliśmy przed wywieszeniem czerwonej flagi, z doprowadzeniem twardych opon do właściwego zakresu pracy, powinniśmy przyjąć z zadowoleniem dziesiątą lokatę, ponieważ maksymalnie wykorzystaliśmy dostępne osiągi - dodał. - Szkoda, że straciliśmy piątą lokatę, ponieważ wchodząc w pierwszy zakręt po restarcie, udało mi się wyprzedzić kilka samochodów. Jeśli chodzi o pozytywy, mamy jeden punkt. Będziemy ciężko pracowali, aby zdobyć więcej w nadchodzących wyścigach.

Szef techniczny AlphaTauri Jody Egginton nie ukrywał, że GP Australii stanowiło dla nich trudną przeprawę.

- To nie był dla nas łatwy wyścig. Obydwaj kierowcy bardzo starali się wydobyć wszystko, co mogą z naszego pakietu. Niestety bolid nie miał konkurencyjnego tempa i to na każdej mieszance opon. Brakowało nam odpowiedniej prędkości na prostych, dlatego nie byliśmy w stanie atakować ani utrzymać pozycji w niektórych fazach wyścigu - mówił Egginton.

- Wyjeżdżamy z Melbourne ze sporą ilością danych do przejrzenia. Dużo pracy przed nami, aby jak najlepiej przygotować się do rundy w Baku - dodał.

Drugi z kierowców zespołu Nyck de Vries nie ukończył wyścigu, po tym jak Logan Sargeant staranował samochód Holendra tuż po drugim restarcie w końcowej fazie zawodów.

F1 wróci do akcji dopiero za niespełna miesiąc, w dniach 28-30 kwietnia odbędzie się Grand Prix Azerbejdżanu.

Video: Podsumowanie Grand Prix Australii 2023