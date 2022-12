Pierre Gasly udaje się do Alpine na sezon 2023 po trudnym ostatnim roku z zespołem z Faenzy, który przez większą część sezonu miał problemy ze znalezieniem optymalnej formy. Francuz twierdzi, że jego byli koledzy są przekonani, że nowy model AT04 będzie najlepszym samochodem, jaki do tej pory zbudowali.

Przyznaje on, że biorąc pod uwagę, że wszystkie zespoły rozwijają swoje konstrukcje na drugi sezon obecnych przepisów, trudno jest przewidzieć rozwój sytuacji, a co za tym idzie, jak jego były oraz obecny zespół poradzi sobie z rywalami.

- W tym sporcie trudno jest przewidzieć, co wydarzy się z roku na rok. W zeszłym sezonie byliśmy najlepsi w środku stawki, a w tym roku byliśmy z tyłu. Kto wie, co się wydarzy w następnym? Może AlphaTauri, a wiem, że całkowicie zmieniają koncepcję bolidu, powróci do walki? Trudno powiedzieć. Myślę, że najważniejsza jest praca i jak najlepsze przygotowanie się na przyszły rok - stwierdził Gasly.

Czytaj również: Gasly i Ocon powinni się dogadać

Francuz podkreślił, że obóz AlphaTauri jest optymistycznie nastawiony do perspektyw awansu w przyszłym roku.

- Mówią mi, że ich przyszłoroczny samochód jest najlepszym, jaki kiedykolwiek mieli, i że będą walczyć z przodu! I to normalne, ale później, kiedy widzisz, że wszyscy robią ogromne kroki do przodu, to kompletnie nie wiadomo, co się ostatecznie wydarzy - powiedział Gasly.

Nowy kierowca zespołu Alpine, który w przyszłym roku połączy siły ze swoim rodakiem, Estebanem Oconem, liczy również na to, że forma jego nowej ekipy poprawi się względem sezonu 2022.

- Mam nadzieję, że powalczymy z przodu, może o podium, o zwycięstwa lub o pierwszą piątkę. Może to być bardzi wymagający sezon. Zwykle zespoły mają różnych projektantów i zmieniają ich z sezonu na sezon. Nadal istnieje pewne przeniesienie z roku na rok, ale mogą być pewne niespodzianki. Przekonamy się o tym na początku przyszłego roku - zakończył Pierre.