Alpine A521 zaprezentowana

Grupa Renault, chcąc promować swoją sportową markę również poprzez Formułę 1, postanowiła zmienić nazwę zespołu. Nie skończyło się tylko na wymianie „szyldu” - z kierowniczym stanowiskiem pożegnał się Cyril Abiteboul. Do ekipy dołączył za to Davide Brivio - jeden z autorów sukcesów Suzuki w MotoGP. Brivio, jako dyrektor wyścigowy, wspomoże w pracy Marcina Budkowskiego.

Podstawą malowania A521 jest kolor niebieski. Nie brakuje białych i czerwonych wstawek, a całość nawiązuje do francuskiej flagi.

Barw zespołu bronić będą Esteban Ocon oraz Fernando Alonso. Powrót dwukrotnego mistrza świata jest jednym z ważniejszych wydarzeń w padoku. Hiszpan dołączył do stawki po dwóch latach nieobecności i trzeci raz w karierze związał się z Renault. Alonso opuścił prezentację. 39-latek przygotowuje się do sezonu w domu, dochodząc do pełni sprawności po wypadku, do którego doszło podczas treningu rowerowego w szwajcarskim Lugano.

Kierowcą rezerwowym w Alpine F1 Team został Daniił Kwiat, który po zakończeniu sezonu 2020 pożegnał się z wyścigowym fotelem w AlphaTauri. Obowiązki testera otrzyma Guan Yu Zhou.

Galeria - Alpine A521:

Alpine A521 1 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 2 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 3 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Fernando Alonso, Alpine F1 Team 4 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 5 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Davide Brivio, Alpine F1 Team Racing Director. 6 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Daniil Kvyat, Alpine F1 Team Reserve Driver 7 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Marcin Budkowski, Alpine F1 Team Executive Director 8 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 9 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 front wing detail 10 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 front wing detail 11 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 front nose detail 12 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 13 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 14 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 15 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 16 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 17 / 18 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A521 detail 18 / 18 Autor zdjęcia: Alpine