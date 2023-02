Alpine będzie kontynuować ściganie w barwach znanych z poprzedniego sezonu - kombinacji niebieskiego z różowym. Francuski zespół podąża również za trendem pozostawiania części włókna węglowego bez malowania, aby zaoszczędzić na wadze.

Podobnie jak w 2022 roku, zespół zaprezentował także drugie, różowe malowanie, które będzie używane podczas pierwszych trzech wyścigów w Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej i Australii.

Esteban Ocon i Pierre Gasly zaprezentowali samochód, który wydaje się opierać na mocnych stronach swojego poprzednika, A522.

W ubiegłym roku Ocon i Fernando Alonso cieszyli się solidnym sezonem dla francuskiego producenta, przeskakując McLarena i zajmując czwarte miejsce w mistrzostwach konstruktorów, za Red Bullem, Ferrari i Mercedesem.

Na pierwszy rzut oka A523 wydaje się zatem raczej ewolucją niż rewolucją, opartą na mocnych fundamentach położonych w zeszłym sezonie. Zespół z Enstone zamierza w 2023 roku kontynuować zmniejszanie dystansu do liderów.

Kierowcy francuskiego zespołu będą mieli nadzieję, że A523 okaże się bardziej niezawodny niż jego poprzednik. Ocon i Alonso w zeszłym sezonie wycofali się z siedmiu wyścigów. Hiszpan najmocniej cierpiał z powodu problemów z niezawodnością konstrukcji Alpine, której piętą achillesową okazała się jednostka napędowa Renault.

Od tego czasu Alonso przeniósł się do Astona Martina, a Ocon stworzy teraz francuski duet z Gaslym, który w październiku ubiegłego roku podpisał wieloletnią umowę z Alpine.

Francuski duet po raz pierwszy posmakował A523 podczas jazdy testowej na Silverstone w poniedziałek, gdzie Ocon przejechał dziewięć okrążeń, zanim Gasly przejął stery i pokonał kolejne osiem kółek, aż zespół osiągnął limit 100 kilometrów w ramach dnia filmowego.

Ambicją Alpine na rok 2023 jest kontynuacja koncepcji 100 wyścigów, aby wygrać mistrzostwa świata, zgodnie z planem, który firma przyjęła w zeszłym roku. Zdaniem szefa zespołu, Otmara Szafnauera, oznacza to, że zespół musi nadal wykazywać postępy i być „bliżej trzeciego miejsca niż piątego”.

- Musimy zrobić krok bliżej do zdobycia mistrzostwa, co chcieliśmy zrobić w 100 wyścigach. Ta setka zaczęła się na początku [2022 roku], więc od teraz jest mniej niż 80. Musimy zrobić to samo, ale trzeba być bliżej trzeciego miejsca niż piątego. Nawet jeśli pozostaniemy na czwartym miejscu, powinniśmy zrobić postęp - stwierdził Szafnauer.

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine 1 / 6 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A523 2 / 6 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A523 3 / 6 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A523 4 / 6 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A523 5 / 6 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A523 2023 6 / 6