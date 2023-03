Alpine celuje wyżej

Jeddah Corniche Circuit, gdzie w ten weekend odbędzie się GP Arabii Saudyjskiej, to bardzo szybki tor uliczny i miejsce w którym Alpine nieco lepiej będzie mogło określić swoje miejsce w tegorocznej stawce F1.

Pierwszą rundę sezonu 2023 zakończyli bowiem ze skrajnie różnymi odczuciami. Po nieudanych kwalifikacjach Pierre Gasly startował z dwudziestego pola, ale w wyścigu zdołał przebić się na dziewiątą punktowaną pozycję. Natomiast Esteban Ocon nękany karami, również za błędy operacyjne zespołu, ostatecznie nie dotarł do mety zawodów w Sakhir.

- Opuszczaliśmy Bahrajn z mieszanymi odczuciami - mówił szef stajni z Enstone, Otmar Szafnauer. - Z jednej strony byliśmy zadowoleni, że sięgnęliśmy po punkty, biorąc pod uwagę, że Pierre startował z końca stawki i zajął dziewiąte miejsce, a jego jazda po ten wynik wymagała dobrych decyzji, odpowiednio wykonanej strategii i silnego tempa wyścigowego; co pokazaliśmy.

- Z drugiej strony, popełniliśmy zbyt wiele błędów w ciągu całego weekendu i wszyscy możemy zrobić więcej, aby poprawić się w tym aspekcie - kontynuował. - Wierzę, że taki wyścig Estebana zdarzył się tylko raz. Była to kumulacja serii błędów, jego oraz kilku operacyjnych.

- Już teraz wiemy, że A523 ma potencjał. Po prostu nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkiego do maksimum i czeka nas praca, aby to osiągnąć - dodał. - To długi sezon, otworzyliśmy go punktami i cały zespół musi mocno przyłożyć się do realizacji swoich zadań.

GP Arabii Saudyjskiej 2023

Piątek, 17 marca

14:30-15:30 - Trening 1

18:00-19:00 - Trening 2

Sobota, 18 marca

14:30-15:30 - Trening 3

18:00-19:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 19 marca

18:00 - Wyścig

Video: Zapowiedź GP Arabii Saudyjskiej 2023