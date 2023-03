Zespół Alpine, który nie miał najgorszego wyścigu w Arabii Saudyjskiej, przez dużą część dystansu utrzymywał takie samo tempo jak Ferrari, zwłaszcza po pierwszych pit stopach.

Przez długi czas Esteban Ocon i Pierre Gasly nie pozwalali Charlesowi Leclerkowi i Carlosowi Sainzowi na zwiększenie przewagi.

Jednak na 10 okrążeń przed końcem wyścigu tempo obu samochodów Alpine znacznie spadło. Ostatecznie Esteban Ocon zajął ósme miejsce, a Pierre Gasly był dziewiąty, przynosząc zespołowi podwójne punkty.

Czytaj również: Brak zadowolenia w Alpine

Biorąc pod uwagę, że zespół miał bardzo dobre sesje treningowe, włącznie z czwartym miejscem dla Estebana Ocona w drugiej sesji w piątek, taki wynik nie jest szczególnie zadowalający.

Szef zespołu, Otmar Szafnauer, mówi, że francuska ekipa posiadała osiągi dorównujące Ferrari, ale inżynierowie odrzucili prośby o podkręcenie tempa w końcowej fazie wyścigu w Dżuddzie.

- Przez część wyścigu byliśmy na ziemi niczyjej, a potem zdjęliśmy nogę z gazu. Byliśmy konserwatywni z oponami, aby dojechać do mety. Miałem nadzieję, że uda nam się zbliżyć do Ferrari, ale inżynierowie na to nie pozwolili - powiedział Szafnauer w rozmowie ze Sky F1.

Czytaj również: Verstappen poparł Alonso i Ocona

- Musimy przyjrzeć się temu, gdzie mamy problemy. W piątek nie jeździmy z małą ilością paliwa, więc problemem nie jest ilość paliwa, którą tankujemy. Musimy przeanalizować sytuację i zobaczyć, gdzie możemy się poprawić w niedzielę w porównaniu do piątku - dodał szef Alpine.