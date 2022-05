Alonso jako ósmy przeciął linię mety na Miami International Autodrome, ale spadł na dziewiątą pozycję z powodu 5-sekundowej kary, doliczonej do jego łącznego czasu za starcie z Pierrem Gaslym.

Dwukrotny mistrz świata wypadł jednak z punktowanej dziesiątki, gdy już po wyścigu ZSS wlepił mu kolejne 5 sekund. Sprawa dotyczy 53 okrążenia. Alonso podczas walki z Mickiem Schumacherem ściął szykanę (zakręty 14/15), co pomogło mu „uciec” z zasięgu DRS. Uznano, że Hiszpan poprzez skrót zyskał przewagę i należy mu się kara.

W środę zespół Alpine słowami Laurenta Rossiego dał wyraz swojemu niezadowoleniu z faktu przyznania Alonso drugiej kary czasowej. Zaznaczono, że ich kierowca po incydencie w szykanie jeszcze na tym samym okrążeniu „oddał czas” Schumacherowi.

- Rozczarowująca kara dla Fernando przyznana po wyścigu za wyjazd poza tor i zyskanie przewagi oznacza, że nasze sześć punktów z chwili pojawienia się flagi w szachownicę zmieniło się w cztery oczka. Straciliśmy zasłużony podwójny finisz w punktach.

- Z pewnością jest to trudne do zaakceptowania, ponieważ Fernando oddał czas podczas tamtego okrążenia, a my nie mogliśmy przedstawić dowodów wyjaśniających tę sytuację przed nałożeniem kary.

- Gdybyśmy mieli możliwość złożenia wyjaśnień, sądzimy, że Fernando utrzymałby swoje dziewiąte miejsce.

- Teraz udajemy się do Hiszpanii i jesteśmy zdeterminowani, aby złożyć tam lepszy weekend wyścigowy i zaprezentować prawdziwy potencjał naszego pakietu.

Ten rodzaj kary nie podlega odwołaniu, a kierowca i zespół nie mogą wyjaśnić sprawy przed ZSS. Grand Prix Miami było dla Alonso czwartym wyścigiem z rzędu, podczas którego nie powiększył on swojego dorobku punktowego.