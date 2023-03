Alpine nie pokazało wszystkiego

Alpine, chociaż z dużą stratą do czołowych ekip, w Grand Prix Arabii Saudyjskiej miało obydwa A523 w czołowej dziesiątce.

Pierre Gasly powtórzył wynik z pierwszej rundy sezonu F1 2023, finiszując w Dżuddzie na dziewiątej pozycji.

Jego partner ze stajni z Enstone po zdobyciu szóstego pola startowego w kwalifikacjach, ostatecznie był ósmy w wyścigu rozegranym minionej niedzieli.

- Ogólnie rzecz biorąc to był przyzwoity wyścig dla zespołu - przekazał Ocon. - Końcowy wynik odzwierciedla nasze osiągi i ósme miejsce to maksimum, co mogliśmy osiągnąć. Posiadanie obydwóch bolidów na punktowanych pozycjach jest zdecydowanie pozytywne, zwłaszcza po Bahrajnie. Nie możemy być jednak zbyt zadowoleni z naszej obecnej dyspozycji. Samochód ma większy potencjał i dalej uczymy się go chcąc dogonić naszych rywali.

- Zamierzamy walczyć o wyższe pozycje - będziemy ciężko pracowali, aby to osiągnąć - podkreślił. - Po analizie minionego weekendu nasza uwaga szybko skieruje się na Australię, gdzie liczymy na jeszcze lepszy rezultat.

Gasly tuż po starcie wyścigu miał kontakt z Oscarem Piastrim w pierwszym zakręcie, w efekcie którego ucierpiało przednie skrzydło w McLarenie Australijczyka.

- Na starcie trzeba było jechać agresywnie - powiedział Gasly. - Starałem się jak najszybciej wyprzedzić McLarena. Potem mieliśmy solidne grand prix, docierając do mety na lokatach, na których powinniśmy.

- To zdecydowanie satysfakcjonujące, że punktowałem w dotychczasowych dwóch rundach - kontynuował. - Stawiamy pozytywne kroki naprzód. Za każdym razem, gdy wsiadamy do samochodu, uczymy się czegoś nowego. Następnie trzeba wykorzystać tę wiedzę w celu poprawiania pakietu.

- W kontekście mojej dyspozycji, mam jeszcze sporo do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o jazdę w kwalifikacjach, co postawi nas wówczas w lepszym położeniu, jeśli chodzi o wyścig - podsumował.

W klasyfikacji konstruktorów Alpine zajmuje obecnie piąte miejsce.

