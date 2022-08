Alpine nie skreśla Piastriego

Oscar Piastri, aktualny mistrz Formuły 2, w przyszłym roku w F1 ma trafić do zespołu McLaren, mimo że Alpine chce go wsadzić do swojego bolidu w miejsce Fernando Alonso przechodzącego do stajni Aston Martin.

Mimo powyższych przepychanek dyrektor sportowy Alpine - Alan Permane zasugerował niedawno, że Australijczyk weźmie udział w piątkowym treningu „w Spa lub na Monzy”.

Biorąc jednak pod uwagę narastający konflikt Piastriego z formacją należącą do Renault, nie należy spodziewać się, że 21-latek poprowadzi A522 przed zbliżającym się Grand Prix Belgii.

Rzecznik francuskiego zespołu powiedział jednak dla magazynu AutoHebdo, że Alpine będzie „honorować wszystkie swoje zobowiązania” wobec Piastriego, które właśnie obejmowały udział w wybranych, piątkowych sesjach treningowych kampanii 2022.

Video: Grand Prix Belgii - Przewodnik po torze Spa-Francorchamps