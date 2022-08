Niektórzy uważają, że 23-letni Mick Schumacher może potencjalnie uratować swoją karierę w Formule 1, jeśli Haas nie przedłuży z nim kontraktu, przenosząc się do Alpine. Takie plotki podsycił ostatnio fakt, że obie strony zaczęły obserwować się nawzajem w mediach społecznościowych.

- Wiele osób skupia się na tej pojedynczej obserwacji, podczas gdy ja śledzę każdego szefa zespołu Formuły 1, który ma konto w mediach społecznościowych - powiedział Schumacher na antenie Sky Deutschland.

Panuje jednak przekonanie, że zajęcie miejsca Fernando Alonso przechodzącego do Astona Martina, byłoby dobrym ruchem dla Niemca w następstwie jego problemów na wczesnych etapach kampanii 2022.

- Jeśli może przeskoczyć do zespołu takiego jak Alpine, to oczywiście byłoby idealne dla niego, postawiłby bowiem kolejny krok naprzód - uznał były kierowca F1, Timo Glock.

Tymczasem szef Haasa Guenther Steiner wskazuje, że jest przedwcześnie, aby stwierdzić, że Schumacher definitywnie opuści amerykański zespół.

- Każdy zakłada, że Micka nie będzie tu w przyszłym roku, ale to nieprawda - powiedział Steiner. - Wszystko jest jeszcze otwarte. Oczywiście obserwuję rynek kierowców, bo to moja praca, ale potrzebowałbym drugiego zespołu, gdybym miał zatrudnić wszystkich, których wskazuje się, że podpiszę z nimi umowy.

Steiner potwierdził, że właściciel zespołu Gene Haas przyjedzie na następne dwa wyścigi w Zandvoort i Monzy, co da im szansę na przedyskutowanie możliwych opcji kierowców na rok 2023. Wskazał, że krótka lista kandydatów jest jednocyfrowa.

Zespół nie będzie szukał debiutanta, jeśli zdecyduje się zastąpić Schumachera, ani nie ma potrzeby podpisania umowy z zawodnikiem z komercyjnym wsparciem. Potwierdził również, że partner techniczny Haasa, Ferrari, nie ma wpływu na to, kto będzie partnerem Magnussena.

Pojawiają się głosy, że powinni rozważyć zatrudnienie odchodzącego z McLarena Daniela Ricciardo. Steiner uważa jednak, że błędem byłaby decyzja o zaangażowaniu Australijczyka tylko w oparciu o to, że jest dostępny.

- Wszyscy twierdzą, że skoro Daniel jest dostępny, to musimy go zatrudnić. A może my wcale nie chcemy mieć u siebie Daniela? Jak myślicie, dlaczego odszedł z McLarena? Zastanowimy się, co powinniśmy zrobić - przekazał.

Natomiast zakontraktowany na 2023 rok reprezentant Alpine Esteban Ocon pozytywnie wyraża się w kontekście ewentualnej współpracy z Schumacherem.

- Jestem pewien, że otrzymali setki telefonów, ale nie jestem w ogóle zaangażowany w ten proces - powiedział Ocon. - Chciałbym, żeby Mick był ze mną, to na pewno, bo jest fajnym gościem, ale nie zamierzam szeptać o tym szefowi do ucha.

- W każdym razie, jeśli zdecydują się na taki ruch, to wspaniale - zaznaczył.

Schumacher tymczasem nie zamyka się na dalszą kooperację z Haasem nalegając, że jest zadowolony z obecnie zajmowanego miejsca.

- Naszym celem jest oczywiście zdobywanie punktów w kolejnych wyścigach - powiedział. - Jeśli chodzi o przyszłość, wszystko przekażę, jak tylko będę wiedział. Mieliśmy swoje wzloty i upadki, ale cieszymy się tymi pozytywnymi momentami oraz wyciągamy wnioski z tych, które nie były tak dobre.

