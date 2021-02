Alpine razem z Mercedesem

Grupa Renault zdecydowała się przemianować swój zespół Formuły 1, aby promować markę Alpine. W połowie stycznia zaprezentowano - jak podkreślili przedstawiciele ekipy - przejściowe, zimowe malowanie A521. Barwy na sezon oraz cały samochód odsłonięte zostaną 2 marca - w tym samym dniu światło dzienne ujrzy również Mercedes W12.

Zimą w zespole doszło do poważnych zmian. Odszedł - do McLarena - Daniel Ricciardo, a na jego miejsce zatrudniono Fernando Alonso. Dwukrotny mistrz świata wrócił do F1 po dwóch sezonach przerwy. Z kierowniczym stanowiskiem pożegnał się Cyril Abiteboul. Oczekuje się, że zastąpi go Marcin Budkowski. Do ekipy dołączył również Davide Brivio, który poprowadził Suzuki do sukcesów w MotoGP.

Jeszcze trzy zespoły nie podały dat swoich prezentacji. Są to Red Bull Racing, Aston Martin oraz Haas. Wczoraj MCL35M pokazał McLaren.