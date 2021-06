Zespół z Enstone, w zeszłym roku jako Renault zajął piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów F1. W sezonie 2021 aktualnie są sklasyfikowani na siódmej pozycji, dwanaście punktów za Astonem Martinem.

Dyrektor generalny Alpine - Marcin Budkowski zapewnia, że zespół bardzo ciężko pracuje, aby wyeliminować słabości A521, zwłaszcza w odniesieniu do niedzielnych wyścigów.

- Nadal mamy wiele do zrobienia, aby zrozumieć, dlaczego jesteśmy wolniejsi w wyścigach. Ciągle nad tym pracujemy - powiedział Budkowski. - Samochód dobrze spisuje się na pojedynczych okrążeniach, ale wydaje się, że na niektórych torach nie jesteśmy w stanie utrzymać takiego tempa w warunkach wyścigowych, co jest kluczowe do zdobycia większej ilości punktów.

- Mam nadzieję, że nasza dotychczasowa praca pomoże nam osiągnąć dobry wynik we Francji, na torze bardziej typowym dla Formuły 1, w porównaniu do tych ulicznych - dodał.

Reprezentujący Alpine Fernando Alonso, w odniesieniu do Grand Prix Francji, które odbędzie się w najbliższy weekend, przekazał: - Uwielbiam ścigać się we Francji. Chociaż miałem tam dobre wyniki w Formule 1 oraz innych seriach, nie znam zbyt dobrze toru Paul Ricard, ponieważ w F1 rywalizowałem tam tylko raz.

- Wymieniono asfalt na tym obiekcie, wprowadzono też pewne zmiany, aby wyścig był bardziej ekscytujący - dodał. - Jest tam sekcja, w której osiąga się wysokie prędkości i ciekawe będzie pokonywanie zakrętu numer dziesięć w tych nowoczesnych samochodach. Paul Ricard ma duże obszary wyjazdowe, więc błędy nie są tak kosztowne, jak na innych torach otoczonych barierami.

- To będzie inne doświadczenie niż Monako i Baku, ale miejmy nadzieję, że zapewnimy fanom, wspaniałe widowisko - dodał.

