Obsada jednego wyścigowego fotela od dawna nie jest zagadką. W połowie 2021 roku poinformowano, że Esteban Ocon podpisał z Alpine nowy kontrakt i pozostanie w zespole aż do końca sezonu 2024.

Partnerem Ocona jest obecnie Fernando Alonso, który wrócił do F1 w zeszłym roku i po raz trzeci w karierze związał się z Grupą Renault. Umowa dwukrotnego mistrza świata wygasa wraz z końcem bieżącej kampanii, ale 40-letni Hiszpan coraz mocniej daje do zrozumienia, iż chce pozostać w stawce.

Tercet uzupełnia Oscar Piastri, podopieczny Alpine, triumfator Formuły 3 i Formuły 2, a obecnie rezerwowy zespołu występującego w Formule 1. Australijczyk nie ma aktualnie żadnego wyścigowego programu.

Pytany przez Motorsport.com, kiedy mogą zapaść jakieś decyzje, Szafnauer odparł: - Jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, ponieważ jest trochę za wcześnie.

- Będziemy o tym rozmawiać prawdopodobnie w okolicach [daty] Silverstone.

Jedną z możliwości dla Piastriego, poruszaną już przez osoby znające sytuację w padoku, jest związek z Williamsem. W ekipie z Grove zagrożona jest posada Nicholasa Latifiego, który na początku sezonu spisuje się dużo gorzej niż Alex Albon.

Szafnauer zaznaczył, że żadne rozmowy na powyższy temat jeszcze się nie odbyły, jednak dodał, iż nie miałby nic przeciwko takiemu rozwiązaniu.

- Jeszcze się nad tym porządnie nie zastanawiałem. Nie wiem, co dzieje się w Williamsie, ale słyszałem plotki.

- W przeszłości, kiedy McLaren przyszedł do nas i spytał: „Słuchajcie, czy możemy użyć Piastriego jako rezerwowego?” powiedzieliśmy „tak”. Powód jest prosty - im więcej czasu dostanie w fotelu zamiast siedzieć obok, tym lepiej. Mamy to więc na uwadze. Ale nie wiem nic, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Williamsie.

Kandydatem do Williamsa może być również Nyck de Vries. Holender otrzyma FW44 podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Hiszpanii.