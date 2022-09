Amerykanin o krok od F1

Colton Herta jest bliski przejścia z IndyCar do Formuły 1. Ma wstąpić w szeregi juniorskiego zespołu Red Bulla. Porozumienie już zostało osiągnięte pomiędzy zainteresowanymi stronami.

22-latek w stajni z Faenzy ma zająć miejsce Pierre’a Gasly’ego, który z kolei dołączy do Alpine w miejsce Fernando Alonso, od sezonu 2023.

Amerykanin, siedmiokrotny zwycięzca wyścigów IndyCar, nie ma jednak wystarczającej liczby punktów, koniecznych do otrzymania superlicencji, która uprawnia do startów w Formule 1. W wyjątkowych sytuacjach FIA może jednak wydać taki dokument.

- Co zadziwiające, wszystkie zaangażowane strony i zespoły znalazły porozumienie - powiedział Marko. - Musimy jednak najpierw otrzymać ostateczną odpowiedź od FIA. Powinno to nastąpić do czasu rundy w Monzy.

Dopytywany czy w tym samym czasie dojdzie do potwierdzenia współpracy Gasly’ego z Alpine, odparł: - Jeśli wszystko się poukłada, ogłosimy to na Monzy, również, jeśli chodzi o Pierre’a.

Marko wskazuje, że specjalne przepisy wprowadzone podczas pandemii Covid-19 dają im wystarczające podstawy do ubiegania się u superlicencję dla Herty.

- Przejrzeliśmy przepisy i przedyskutowaliśmy sprawę z FIA - przekazał. - Ze względu na Covid, jest specjalna regulacja, która umożliwia wskazanie trzech najlepszych sezonów z czterech ostatnich lat. Wygrał siedem wyścigów IndyCar, co jest porównywalne z poziomem Formuły 1. Byłoby szkoda, gdyby nie dostał zgody na starty w F1 - zakończył.

Colton Herta rywalizuje w amerykańskiej serii w barwach Andretti Autosport.

