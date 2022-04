Formuła 1 ostatnio zwiększa swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym roku do kalendarza dojdzie trzeci wyścig w tym kraju.

COTA gości F1 od 2012 roku, podczas gdy Miami będzie gospodarzem rundy mistrzostw świata w następnym miesiącu. W sezonie 2023 do kalendarza zostanie włączone Las Vegas. Prowadzone są też działania pod kątem zawodów w Nowym Jorku.

Z drugiej strony oczy kierowane są na kwestię kierowcy. Amerykanina nie ma w Formule 1 od wielu lat.

Ostatnim zawodnikiem pochodzącym z tego kraju, który ścigał się w królowej sportów motorowych, był Alexander Rossi w 2015 roku. Wcześniej byli to Scott Speed, Michael Andretti czy Danny Sullivan.

Ostatnim Amerykaninem, który wygrał wyścig, był Mario Andretti w 1978 roku. On i Phil Hill są jedynymi kierowcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy sięgali po mistrzostwo F1.

- Formuła 1 naprawdę potrzebuje amerykańskiego kierowcy, ale to nazwisko musi być mocne - podkreślił szef serii, Stefano Domenicali. - Ta kwestia jest bardzo ważna, ponieważ ostatecznie to ludzie robią różnicę. Oni są bohaterami. Każdy komunikuje się swoją twarzą. Musi być szybki. Dlatego też współpracujemy z amerykańską federacją. Z pewnością nie będzie to łatwy proces.

- Z komercyjnego punktu widzenia, dla organizatorów, którzy chcą rozwijać ten biznes w Stanach Zjednoczonych, bardzo ważne będzie posiadanie mężczyzny lub kobiety w tej roli - dodał.

W powyższym kontekście z F1 jest wiązany jest Colton Herta współpracujący z McLarenem. Williams ma Logana Sargeanta w programie młodych kierowców.

W stawce jest amerykańska ekipa Haas. Ponadto Michael Andretti, szef Andretti Autosport, zamierza za dwa lata wystawić swoją stajnię i jest to bardzo poważny projekt.

