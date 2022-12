Andreas Seidl, pełniący do tej pory rolę szefa McLaren Racing, rozpocznie pracę w Hinwil od stycznia 2023 roku. Pokieruje całą grupą Sauber Motorsport.

Niemiec zastąpi na stanowisku dyrektora Frederica Vasseura, który został nowym dowodzącym w Scuderii Ferrari.

Jednym z pierwszych jego zadań jest wybranie nowego szefa zespołu F1 prowadzonego przez Saubera, występującego obecnie jako Alfa Romeo.

- Wspaniale jest dołączyć od stycznia do Grupy Sauber. To zespół z bogatą historią w Formule 1 i organizacja, którą znam naprawdę dobrze od czasu, gdy pracowałem i mieszkałem w Hinwil przez cztery lata - oświadczył Seidl. - Nie mogę doczekać się, aby dołączyć do zespołu i pracować ze wszystkimi kolegami z Grupy Sauber nad ambitnymi celami, które wspólnie wyznaczyliśmy. Chcę podziękować Finnowi Rausingowi i wszystkim w Grupie Sauber za ich wybór: niecierpliwie oczekuję, aby odpłacić za ich zaufanie moją pracą.

Żegnając się z Mclaren Racing, przekazał: Dołączyłem do McLarena w 2019 roku i bardzo podobała mi się praca z Zakiem Brownem i zespołem. Osiągnęliśmy kilka dobrych wyników, a ja zawsze będę miał miłe wspomnienia, z Monzą będącą osobistym i zawodowym punktem kulminacyjnym. Zespół jest na świetnej trajektorii i chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, zaufanie i zaangażowanie. Dziękuję Zakowi i udziałowcom za zrozumienie mojej osobistej decyzji o podjęciu się kolejnego wyzwania.

Sauber poprowadzi program Audi w królowej sportów motorowych po tym, jak producent ogłosił wejście do F1 od 2026 roku, z własną jednostką napędową, ściśle kooperując ze stajnią z Hinwil.

W przyszłorocznej kampanii będzie rywalizował jeszcze jako Alfa Romeo. Kolejne dwa lata mają stanowić okres przejściowy, a do mistrzostw świata 2026 przystąpi już jako ekipa fabryczna Audi.

Finn Rausing, prezes zarządu Sauber Holding, przekazał: - To ogromna przyjemność powitać Andreasa Seidla z powrotem w Hinwil jako prezesa Grupy Sauber. Doświadczenie Andreasa nie ma sobie równych i wnosi on do Grupy Sauber jasne zrozumienie tego, co jest potrzebne do osiągnięcia trwałego sukcesu. Przejmuje prowadzenie firmy będącej na ścieżce wzrostu i podziela nasze zaangażowanie w rozwój tej organizacji. Liczę na wiele lat wspólnych sukcesów.