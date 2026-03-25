Antonelli i Verstappen w jednym zespole? Włoski kierowca nie wyklucza takiej możliwości, po tym jak oglądał czterokrotnego mistrza podczas ostatniej rundy serii Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Holender wraz z zespołowymi kolegami, Julesem Gounonem i Danielem Juncadellą, wygrał sobotni wyścig, ale trójka Winward Mercedes-AMG została zdyskwalifikowana po tym, jak okazało się, że zużyli siedem kompletów opon, zamiast maksymalnie sześciu przewidzianych na dzień wyścigu.

Jeszcze przed weekendem Antonelli zdradził, że chciałby kiedyś pojechać z Verstappenem w wyścigu długodystansowym, po czym mając wolne od wyścigu w F1, obejrzał rundę NLS.

- Nic dziwnego, że Kimi chciałby ścigać się w GT3 z Maxem – skomentował jeden z fanów na Reddicie. Z kolei inny dodał: - Niech jeszcze wezmą Fernando Alonso i ruszaj do Le Mans!

- Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia kierowców F1 będą próbować sił w innych seriach wyścigowych, gdy wywalczą taką możliwość podczas negocjacji z zespołami F1– napisał jeden z fanów. Następny stwierdził: - Modlę się o to, żeby Kimi i Max w końcu połączyli siły w samochodach sportowych.

Bardzo szybko pojawiły się kolejne komentarze: - Kimi i Max naprawdę pasjonują się wyścigami i śledzą wiele innych serii poza F1. Dlatego tak dobrze się dogadują.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Autor zdjęcia: Max Verstappen

- Są przyjaciółmi z padoku, po tym jak Kimi i wielu innych młodych kierowców powiedziało, że Max jest świetnym mentorem, który zawsze wyciąga do nich rękę, by udzielić rady i odpowiedzieć na ich pytania – napisał inny fan.

19-letni kierowca Mercedesa ma za sobą pierwsze zwycięstwo w F1, które wywalczył w Chinach. Dzięki temu Włoch został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą Grand Prix i zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, cztery punkty za swoim zespołowym partnerem, George’em Russellem.

Verstappen ma mniej powodów do zadowolenia i po dwóch rundach wśród kierowców zajmuje dopiero ósme miejsce.