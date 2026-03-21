Po dwóch rundach kierowca Mercedesa zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej za swoim zespołowym kolegą, George'em Russellem.

Antonelli odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1 podczas Grand Prix Chin, co spowodowało, że wielu obserwatorów i fanów traktuje teraz 19-latka jako jednego z głównych faworytów do tytułu.

Nie sądzę więc, żeby w tym roku mu się to udało - Guenther Steiner

Chociaż Steiner zgodził się, że przełomowe zwycięstwo dodało Antonelliemu dużo pewności siebie, to uważa, że w normalnych okolicznościach miałby on trudności z pokonaniem Russella, który podczas kwalifikacji przed niedzielnym wyścigiem napotkał problemy.

- Próbowałem ograniczyć straty - powiedział Russell po wywalczeniu drugiego miejsca w sobotę. - W Q2 pękło przednie skrzydło – nie mogliśmy się z tym pogodzić – ale znaleźliśmy się w Q3. Potem samochód nie chciał odpalić i nie mogłem zmieniać biegów.

Steiner o zwycięstwie Antonelliego wypowiedział się w podcaście The Red Flags: - Myślę, że to daje mu dużo pewności siebie, ale w normalnych okolicznościach, w tej chwili, pokonanie George'a jest bardzo trudne.

- Myślę, że on zdaje sobie z tego sprawę, bo George ma o wiele większe doświadczenie. Jest młody i też bardzo szybki, ale gdy George nie mógł dać z siebie wszystkiego w kwalifikacjach, wykorzystał okazję.

- Nie popełnił błędu. Łatwo jest coś zrobić źle, będąc w takiej sytuacji, ale on zachował spokój.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Zapytany, czy Antonelli mógłby w tym roku walczyć z Russellem o mistrzostwo, były szef zespołu Haasa dodał: - Nie. No chyba, że jeszcze wydarzy się coś wyjątkowego, jak to miało miejsce w Chinach podczas kwalifikacji.

- Chłopak ma 19 lat i to jego dopiero drugi rok w Formule 1, a George jest dobrym i doświadczonym kierowcą wyścigowym. Nie sądzę więc, żeby w tym roku mu się to udało. Jeśli nie wygra kolejnego wyścigu w tym roku, może wygrać innym razem, bo jest jeszcze młody.

- Moim zdaniem nie powinien nakładać na siebie zbyt dużej presji, żeby wygrać jeszcze w tym roku. On ma przed sobą i tak świetlaną przyszłość - dodał.

