Końcówka stycznia otwiera okres prezentacji nowych barw oraz nowych samochodów na sezon F1 2023, ale także innych projektów związanych z malowaniami bolidów, głównie wykorzystywanych do celów promocyjnych i charytatywnych.

Zespół Alfa Romeo F1 Team Stakev nawiązał współpracę z Boogie, światowej sławy szwajcarskim artystą, najbardziej znanym ze swoich graffiti.

Specjalne malowanie naniesione przez niego na samochód pokazowy ekipy z Hinwil zostało zaprezentowane podczas imprezy w Waldhaus Flims w Alpach Szwajcarskich.

„Art Car” będzie wykorzystywany w celach promocyjnych. W lutym zostanie wystawiony w Londynie na targach Global Gaming Hub. W planach jest prezentacja z Zurychu. Kibice będą mogli go też zobaczyć w wybranych miastach goszczących grand prix w tym roku.

Po zakończeniu rocznej kampanii zostanie wystawiony na aukcję, za pośrednictwem F1 Authentics, w celu zebrania funduszy dla partnera zespołu Alfy Romeo - charytatywnej organizacji Save the Children.

- Jesteśmy dumni, że możemy powołać do życia ten projekt razem z niesamowitym artystą, jakim jest Boogie. Jest taki jak my, ucieleśnieniem talentu, który nazywa Szwajcarię domem i rozwinął unikalny styl i sposób działania - powiedział dyrektor zarządzający Grupy Sauber i szef zespołu Alessandro Alunni Bravi. - Podobnie jak Boogie nie boimy się kwestionować sposobu, w jaki to się robi, a projekt Art Car jest tego najlepszym przykładem.

- Przede wszystkim nie chcemy, aby Art Car pozostawał zamknięty w naszej siedzibie - dodał. - To jest to projekt dla naszej społeczności, dla naszych fanów, aby mogli zbliżyć się do zespołu poprzez rzeczywistość rozszerzoną oferowaną przez JigSpace, a potem osobiście i poczuć co nas napędza. Cieszę się z rozwoju tego projektu i nie mogę doczekać się następnych kilku miesięcy.

Galeria zdjęć: Alfa Romeo F1 Team - Boogie Art Car

