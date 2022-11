McLaren rozpoczął kampanię „Drive by Change” wraz z jednym ze swoich kluczowych sponsorów, firmą Vuse, podczas zeszłorocznego wyścigu w Abu Zabi. W ramach tej akcji brytyjski zespół zapewnia platformę do prezentacji prac niedocenianych artystów.

W tym sezonie na finałową rundę na torze Yas Marina, McLaren nawiązał współpracę z libańską artystką Anną Tangles, nadając świeży wygląd samochodowi MCL36.

Zachowując papajowe i niebieskie kolory zespołu, prace Tangles znajdują się na sekcjach bocznych i przednim skrzydle, a opływowe kształty jej grafik przeplatające się ze sobą, mocno odmieniają pojazd ekipy z Woking.

Wzór zaprezentowano w środę wieczorem, podczas specjalnej imprezy w Abu Zabi. Samochody Daniela Ricciardo i Lando Norrisa będą okraszone tym malowaniem przez całe nadchodzące zawody w tym tygodniu.

- Jako wieloletnia fanka F1 nigdy nie wierzyłam, że pewnego dnia będę miała swoje dzieło pokazane podczas grand prix, a to wszystko dzięki akcji Driven by Change - powiedziała Tangles.

- Poświęcam wolny czas na szkolenie i zachęcanie innych artystów, a szczególnie twórczyń z Bliskiego Wschodu, do rozwijania swoich pasji i umiejętności, więc to przywilej być częścią społeczności, która wspiera w ten sposób niedocenianych artystów - dodała.

Louise McEwen, dyrektor marketingu w McLarenie, przekazała: - Jesteśmy zachwyceni, że po raz kolejny możemy zaprezentować projekt wschodzącego artysty na naszych samochodach wyścigowych, podkreślając tę kreatywność razem z Vuse.

- Anna Tangles tworzy oszałamiające dzieła sztuki i ma do przekazania ważną historię, która doskonale ucieleśnia ducha i wartości kampanii Driven by Change - dodała. - Inicjatywa ta buduje dziedzictwo, które z radością kontynuujemy, wykorzystując naszą globalną platformę do wzmacniania talentów wschodzących twórców.

W przypadku wyścigu w 2021 roku McLaren zaprezentował projekt autorstwa pochodzącego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich artysty Rababa Tantawy, inaugurując kampanie Drive by Change.

Galeria zdjęć: Barwy McLarena na GP Abu Zabi

