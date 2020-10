Aston Martin będzie odpowiadał Vettelowi

Niemiec po sezonie 2020 rozstanie się z zespołem Ferrari. Od przyszłego roku będzie w królowej sportów motorowych reprezentował Astona Martina, ekipę, która do końca tegorocznych mistrzostw działa jeszcze jako Racing Point.

Schumacher przyznaje też, że czterokrotny mistrz świata nie wygląda najlepiej na tle obecnego partnera z ekipy - Charlesa Leclerca.

- Tak bywa w Formule 1. Jeśli nie wszystko ci pasuje, takie różnice są możliwe - powiedział Ralf Schumacher.

Zgadza się, że połączenie Ferrari-Vettel już nie działa: - Wszystkie poprawki i dalsze zmiany w Ferrari są dostosowane do mocnych i słabych stron Leclerca, dlatego, że z nim wiążą swoją przyszłość.

- To duży problem dla Sebastiana: potrzebuje innego samochodu niż Leclerc. Wszystko, co pomaga Charlesowi, nie pomaga Sebastianowi. Takie jest właśnie wyjaśnienie półsekundowej różnicy w kwalifikacjach.

Jednak Schumacher spodziewa się, że 33-letni Vettel wypadnie lepiej w przyszłym roku po przejściu do Aston Martina.

- Jestem głęboko przekonany, że zobaczymy, jak Sebastian wróci do dawnej formy. Składa się na to wiele powodów. Po pierwsze, samochód będzie do niego pasował znacznie lepiej. Pod względem osiągów jest generalnie szybszy niż Ferrari, ale także łatwiejszy w prowadzeniu.

Niemcowi podpasuje też atmosfera panująca w Astonie Martinie: - Naprawdę go chcieli, a to dobre, szczególnie w jego sytuacji.

- Dużo inwestują i to będzie mały, kompaktowy zespół z całym potencjałem i wsparciem Mercedesa. Do tego dojdzie czynnik „dobrego samopoczucia”, który jest dla niego tak ważny. Podobnie było w przeszłości w Red Bullu - zakończył.