Czterokrotny mistrz świata F1, Sebastian Vettel dołączył do rebrandowanego zespołu Aston Martin na początku 2021 roku po odejściu z Ferrari. Niemiec reprezentuje barwy brytyjskiej ekipy wraz z Lancem Strollem.

Zespół z Silverstone w porównaniu do sezonu 2020 spadł w klasyfikacji konstruktorów na siódme miejsce. Dużym problemem okazały się poprawione przepisy, które nakazywały korzystanie z mniejszego docisku. Mimo tego Vettel był w stanie od czasu do czasu kończyć wyścigi na świetnych pozycjach, najlepszym tego przykładem jest drugie miejsce podczas Grand Prix Azerbejdżanu.

Niemiec był bliski zwycięstwa na Węgrzech, gdzie również dojechał do mety drugi. Ostatecznie jednak czterokrotny mistrz został zdyskwalifikowany z powodu zbyt małej ilości paliwa w baku na koniec wyścigu. We wrześniu Aston Martin ogłosił, że niemiecki kierowca pozostanie w zespole na sezon 2022.

Szef brytyjskiej ekipy, Otmar Szafnauer zapytany o integrację Vettela z zespołem, powiedział:

- Sebastian bardzo szybko się zaaklimatyzował. Jest bardzo uczciwym człowiekiem, ciężko pracuje i ma wspaniałą etykę pracy. Inżynierowie bardzo lubią z nim pracować, a mechanicy kochają go - stwierdził Amerykanin.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel zdobył szerokie uznanie za swoje działania poza torem. Niemiec zaangażował się w akcje zajmujące się kwestiami środowiskowymi, a także wystąpił w obronie praw społeczeństwa LGBT+ na Węgrzech.

Szafnauer zna niemieckiego kierowcę od lat, ale dopiero teraz mógł się przekonać, jak wygląda z nim współpraca.

- Wszyscy, którzy współpracowali z Sebastianem mówili mi o nim tak, jak ja teraz. Jego największą cechą jest to, że nieustannie pracuje nad tym, aby być coraz szybszym. Czasem robi to nawet w trakcie wyścigu, analizując jazdę innych kierowców. To jego największe atuty - podsumował Szafnauer.