Prezentacje bolidów szykowanych do nadchodzącej rywalizacji to zwykle wyznacznik końca zimowego snu w Formule 1, budzący niemałe zainteresowanie obserwatorów i kibiców. Ci ostatni nierzadko mogą czuć się rozczarowani, bowiem zespoły często decydują się na pokazanie albo samych grafik, albo samochodów pokazowych ubranych jedynie w aktualne barwy.

Wśród ekip, które zdecydowały się na pełnoprawną prezentację były m.in. Ferrari i Aston Martin. Ta druga odsłoniła AMR23 w pomieszczeniach swojej powstającej jeszcze nowej fabryki, nie kryjąc przy tym dumy i satysfakcji.

- Myślę, że fani docenią, iż pokazaliśmy prawdziwy samochód - stwierdził Fernando Alonso. - Widok bolidu pokazowego ze zmienionymi naklejkami jest czasami rozczarowujący. Zespół był po prostu ze wszystkim bardzo fair.

Dan Fallows, dyrektor techniczny Astona Martina, przyznał, że z jednej strony starano się uniknąć negatywnego wpływu prezentacji na późniejszą konkurencyjność samochodu, z a drugiej nie chciano oszukiwać kibiców modelem pokazowym.

- Mamy oczywiście bardzo agresywny program rozwojowy - przyznał Fallows. - Chociaż jesteśmy ograniczeni limitem budżetowym, chcemy szykować nowe części tak szybko, jak to możliwe. Jednak zależało nam na tym, by samochód, który pokażemy, był tym samym, który zaliczy shakedown i pewnie z kilkoma drobnymi poprawkami pojawi się w Bahrajnie.

- To dla nas kluczowa sprawa. Myślę, że ważne jest, by pokazać fanom, iż chcieliśmy zaprezentować im prawdziwy samochód. To była dla nas wielka rzecz.

- Mamy szczęście, że zbudowaliśmy sobie całkiem pokaźną bazę kibiców i ważne było dla nas, by im coś dać. Podobnie jak mediom i naszym rodzinom.

