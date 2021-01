Aston Martin F1 przedstawił sponsora tytularnego

Amerykański gigant konsultingowy Cognizant Technology Solutions został potwierdzony jako nowy sponsor tytularny zespołu F1 Astona Martina.

Samochody ekipy z Silverstone, znanej do tej pory jako Racing Point, nie będą już różowe. Dotychczasowe barwy wynikały ze współpracy z firmą BWT. Oczekuje się, że kolorystykę bolidów, w których w sezonie 2021 zasiądą Sebastian Vettel i Lance Stroll, zdominuje „brytyjska zieleń wyścigowa”.

Szef zespołu Otmar Szafnauer podkreślił, że wieloletnia umowa z Cognizant nie ogranicza się tylko do sponsoringu tytularnego.

- Innowacje i technologia są głównymi filarami każdego zespołu F1, a to długoterminowe partnerstwo to coś więcej niż tylko budowanie wizerunku marki - powiedział. - Ponieważ nowa fabryka (zespołu) jest już w budowie, wiedza i zasoby Cognizant dodadzą wartości we wszystkich obszarach naszej działalności informatycznej i wniosą cenny wkład w nasze wyniki na torze.

Cognizant to międzynarodowa korporacja, oferująca usługi cyfrowe - technologiczne, konsultingowe i operacyjne.

Możliwe, że BWT nadal będzie sponsorem brytyjskiego zespołu, ale już nie w takim zakresie, jak w ostatnich latach.