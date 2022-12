Po przejęciu Force India, Lawrence Stroll tworząc na jego podstawie zespół Aston Martin rozpoczął intensywną rekrutację, ściągając Fallowsa i inne kluczowe osoby z Red Bull Racing, jak również zastępcę dyrektora technicznego Mercedesa Erica Blandina oraz głównego projektanta Alfy Romeo Lucę Furbatto.

Fallows nie ukrywa, że zatrudnienie nowych ludzi z całego padoku królowej sportów motorowych, łącząc ich siły z wieloletnimi członkami działu technicznego ekipy z Silverstone, zdecydowanie pomaga brytyjskiej stajni w czynieniu postępów.

- Chcemy uczyć się na podstawie tego, co robią też inne zespoły - powiedział Fallows dla motorsport.com pytany o proces rekrutacyjny Astona Martina. - Zatrudniając nowych ludzi zawsze dowiadujesz się dużo o poczynaniach innych ekip, ale miesiliśmy też szczęście ściągnąć do siebie utalentowanych i doświadczonych pracowników, którzy mają pomysł jak uczynić samochód szybszym. Przyszli do tego środowiska bardzo otwarci i chętni do wykorzystania swojego doświadczenia, abyśmy dalej poszli już własną drogą.

Przyznał, że sam wniósł przydatną wiedzę nabytą w aspekcie funkcjonowania Red Bull Racing.

- Jest kilka powodów, dla których Red Bull jest silny. Przez lata udało im się rozwiązać problemy we wszystkich działach, niezależnie czy to zespół wyścigowy, zakłady produkcyjne czy biuro projektowe. Istotną częścią budowania tego rodzaju sukcesu jest upewnienie się, że nie masz żadnych słabych obszarów - kontynuował. - Oczywiście jeśli chodzi o inżynierię, pod wieloma względami jestem dumny, że byłem częścią tego. Red Bull to niesamowicie silny zespół i sądzę, że mam wiedzę, jak wygrywać wyścigi i zdobywać mistrzostwa.

- Sztuka polega na tym, aby upewnić się, że nie ma luk w każdym obszarze pracy, którą wykonujesz i starając się iść naprzód, nie robisz niczego, co mogłoby zagrozić twojej wydajności - wskazał.

Podkreślił, że Aston Martin celując w sukces rzecz jasna nie może tylko wzorować się na tym, co robią inni.

- Musimy opracować własne metody, na co potrzeba czasu. Jesteśmy bardzo ambitną formacją i budowa nowej fabryki pokazuje naszą chęć przyspieszenia procesu przesuwania się w górę stawki - mówił dalej. - To właśnie ta pasja, motywacja i wiara pomogą nam dostać się do czołówki.

Potwierdził, że wieloletni szef techniczny Andrew Green, którego historia z ekipą z Silverstone sięga pierwszego samochodu Jordana z 1991 roku, nadal odgrywa kluczową rolę.

- Budujemy nową strukturę od podstaw, od projektantów, przez dział aero, po główny sztab techniczny. Andrew ma duże doświadczenie i jest bardzo dobry w jednoczeniu nas w jedną grupę. Cały czas siedzi mi na ramieniu mówiąc mi raz po raz, czy zrobiłeś to, czy zrobiłeś tamto?

- Prowadzimy rozmowy, aby mieć jasność co do tego, jak będziemy współpracować w danych obszarach, a on jest fantastyczny w łączeniu tego wszystkiego. W swego rodzaju roli nadzorczej pozostaje nieoceniony - podsumował.

Dyrektor zespołu Mike Krack powiedział, że wkład nowych rekrutów był już widoczny w postępach, jakie ekipa poczyniła w sezonie 2022.

- Myślę, że to bardzo imponujące ożywienie - zauważył. - Wyraźnie widać wpływ takich ludzi jak Dan i innych, którzy dołączyli do naszych dotychczasowych pracowników.

- Mamy duży rozmach i czuć tego ducha, gdy się tu przychodzi. Szczerze powiedziawszy mamy powody by sądzić, że możemy kontynuować tę drogę. Wszystko układa się dobrze - podsumował.

