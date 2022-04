Aż do czasu wyścigowego weekendu w Imoli, Aston Martin był jedynym zespołem w stawce z zerowym dorobkiem punktowym. Ponadto niepokoiły częste przygody i wypadki obu kierowców. Sebastian Vettel i Lance Stroll rozbijali się w trakcie australijskiej rundy. Ten pierwszy nawet dwukrotnie.

We Włoszech doszło do przełamania i oba AMR22 dojechały na punktowanych pozycjach. Zespół starał się, by kierownica lepiej reagowała na czynności kierowców, jednak prowadzenie się samochodu wciąż jest jedną z bolączek Astona Martina.

- Mamy trzy główne punkty, nad którymi pracujemy - powiedział Krack. - Jednym z nich, najważniejszym, jest aero, drugim waga, również bardzo istotna. A trzecim jest sposób, byśmy otrzymywali lepsze opinie od naszych kierowców.

- To wiąże się z zawieszeniem, układem kierowniczym, tego typu rzeczami, ogólnie ustawieniem samochodu. Musimy spróbować dać kierowcom lepsze wyczucie auta, by mogli wyciągnąć z niego więcej.

- Przez powyższe mieliśmy również wiele incydentów na różnych torach, jak na przykład w Melbourne. Nasi kierowcy wypadali dość często. To nie jest normalne. Mam na myśli to, że kierowcy tej klasy nie wylatują z toru zbyt często. Myślę więc, że w Imoli zrobiliśmy mały krok naprzód dzięki kilku poprawkom i nie możemy się już doczekać, by wprowadzić ich więcej.

- Sądzę, że taki kierowca jak Sebastian Vettel nie powinien bić się o P18 czy P16. Myślę, że po tym weekendzie będzie miał trochę więcej radości z jazdy. Ale to również do nas należy, by dać mu samochód, którym będzie mógł robić rzeczy na swoim poziomie.

Sam Vettel przyznał, że Grand Prix Emilii-Romanii było pozytywem, a biorąc pod uwagę obecną sytuację zespołu, ósme miejsce określił zwycięstwem.

- To jak zwycięstwo - stwierdził Vettel. - W tym momencie nie jesteśmy najszybsi i trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Wydaje mi się, że jesteśmy wręcz na drugim końcu stawki. Jednak dziś spisaliśmy się naprawdę dobrze. Pomogły nam warunki, ale udało się to wykorzystać.