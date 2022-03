Aston Martin na drodze do sukcesu? Aston Martin ogłosił we wrześniu ubiegłego roku, że mianuje Martina Whitmarsha na stanowisko dyrektora generalnego. Brytyjczyk nie ukrywa dużych ambicji wspierania zespołu w ich dążeniu do sukcesu w Formule 1.

Martin Whitmarsh ma na koncie bardzo duże sukcesy w F1. Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w McLarenie od 1989 do 2014 roku, od sezonu 2009 przejął od Rona Dennisa rolę lidera zespołu. Świętował z nimi sześć indywidualnych i cztery tytuły mistrzowskie w klasyfikacji konstruktorów. 63-latek takie ambicje wiąże również z Astonem Martinem. Właściciel zespołu - Lawrence Stroll nie przypadkowo wybrał tak doświadczonego profesjonalistę do swojej organizacji, ponieważ mają ambitne plany zdobycia tytułu w F1 w ciągu pięciu najbliższych lat. - Dla mnie zobaczenie wspaniałej marki Aston Martin na najwyższym stopniu podium Formuły 1 będzie niesamowicie satysfakcjonujące - powiedział Whitmarsh dla agencji Reuters. - Właśnie po to tutaj jestem. Whitmarsh jest oficjalnie szefem Aston Martin Performance Technologies, ale poświęci też wiele czasu na bezpośrednią pracę z zespołem, co będzie miało duży wpływ na to, czy odniosą sukces w nadchodzących latach. - F1 stanowi dość wciągający temat, muszę przyznać - kontynuował. - Obecnie poświęcam jej już całkiem sporo czasu i energii. Zamierzam być dość mocno zaangażowany. Myślę, że mam rozsądny wpływ na sukces ekipy w nadchodzących latach.

Na wyrównanie stawki F1 trzeba poczekać Brytyjczyk opuścił królową sportów motorowych w 2014 roku i wie, że od tego czasu sporo się zmieniło. Z zadowoleniem przyjmuje zmiany, jakie w niej wprowadzono, w tym większy nacisk na różnorodność i integrację oraz ograniczenie kosztów. Aprobuje również działania, aby seria do czasu 2030 roku osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Zgadza się, że Formuła 1 podjęła ważne kroki w tym kierunku, ponieważ wcześniej była medium spoglądającym tylko do wewnątrz. - Myślę, że w przeszłości F1 była trochę arogancka, zbytnio zapatrzona w siebie - uznał. - Cieszę się, że zrozumiano, iż musimy być istotni dla społeczeństwa i jego potrzeb.