Vettel wyjaśnił, że nadal ma pasję i chęć do kontynuowania startów w Formule 1, po rozstaniu z Ferrari, które nastąpi po sezonie 2020.

Przymierzano go do składu Mercedesa, ale w mistrzowskim zespole mają pozostać Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Natomiast wolne miejsce w Renault ma zająć Fernando Alonso.

Niemiec jest też przypisywany do ekipy z Silverstone, która od przyszłego roku będzie startowała w Formule 1 jako Aston Martin.

- To jest interesujący pomysł, ale preferujemy najlepszych kierowców, których już mamy. Jeśli damy im dobry samochód, też mogą wygrywać oraz zdobyć mistrzostwo. Nasi obydwaj zawodnicy dobrze się ze sobą dogadują i mają umowy na sezon 2020 i 2021 - mówił w maju Szafnauer.

Jednak po Grand Prix Austrii jego wypowiedzi brzmią już nieco inaczej.

- To nam schlebia, że ludzie plotkują tak na temat czterokrotnego mistrza świata, jak również o Alonso - powiedział Szafnauer dla Sky Germany, o kierowcach przymierzanych do Astona Martina. - To fajne, ale teraz skupiamy się na zaliczeniu dobrych wyścigów i na udanym sezonie. W kwestii przyszłego roku wciąż jest czas na decyzje.

- Przyjaźnię się z Sebastianem od jego młodych lat i zawsze z nim rozmawiam. Wciąż mamy czas na decyzje.

Sergio Perez w sierpniu zeszłego roku przedłużył kontrakt z Racing Point. Nowa umowa została podpisana na trzy lata. Oczekuje się, że Lance Stroll również ma pewne miejsce w zespole, którego właścicielem jest jego ojciec.