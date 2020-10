Aston Martin odbuduje formę Vettela

Racing Point w przyszłym sezonie zmieni nie tylko nazwę, ale i skład. Do Lance’a Strolla dołączy Sebastian Vettel, przeżywający fatalny sezon w Ferrari. W dziesięciu wyścigach Niemiec uzbierał jedynie 17 punktów. Lider klasyfikacji, Lewis Hamilton - ponad 200.

- Możemy pomóc Sebowi - powiedział Green. - Myślę, że w tej chwili nie ma zbyt spokojnej głowy. Stracił motywację. Jesteśmy najlepszym zespołem, jeśli chodzi o odbudowę kierowców i sprawienie, że są w odpowiednim miejscu. Myślę więc, że naprawdę możemy mu pomóc.

Green spodziewa się, że Vettel odzyska radość z jazdy w zespole, w którym mniejszą rolę odgrywa polityka. - Jesteśmy bardzo skoncentrowani na kierowcach. Poświęcamy dużo czasu, aby ich zrozumieć i wytworzyć silną więź.

- To pomaga o nich dbać i sprawić, że czują się komfortowo, bezpiecznie, nie martwiąc się jednocześnie, co dzieje się za ich plecami. Eliminujemy całą politykę i po prostu pozwalamy się skupić na prowadzeniu samochodu. Myślę, że podobnie może być w przypadku Seba.

W Silverstone wierzą również, że czterokrotny mistrz świata wniesie doświadczenie nabyte w Red Bull Racing i Ferrari, pomagając zrobić zespołowi kolejny krok w stronę czołówki.

- Myślę, że wniesie do zespołu zupełnie nową dynamikę. Pokazuje to również miarę zamiarów Lawrence’a [Strolla, właściciela] i jego ambicje. To takie mocne oświadczenie.

- [Vettel] jest wielokrotnym mistrzem świata. Wskaże nam metodologię pracy, jakiej do tej pory nie znaliśmy. I tego chcemy. Chcemy kogoś, kto pokaże nam czego potrzeba, aby wygrywać wyścigi. Co potrzeba, by zdobyć mistrzostwo? On to wszystko ze sobą przyniesie - zakończył Andrew Green.