W zeszłym tygodniu Aston Martin ogłosił, że po sezonie 2025 nowym szefem zespołu zostanie Adrian Newey. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych inżynierów w historii Formuły 1 otrzyma to stanowisko po raz pierwszy, po prawie 40 latach pracy nad mistrzowskimi bolidami.

Dotychczasowy szef zespołu, Andy Cowel, przejmie obowiązki dyrektora ds. strategii. Brytyjczyk zostanie zdegradowany w strukturach ekipy po niespełna roku.

Po ustaleniu hierarchii na najwyższych stanowiskach Aston Martin opublikował wczoraj komunikat „AMR26 przybywa”, potwierdzając nazwę swojego przyszłego bolidu. Znamy już też datę premiery nowego samochodu.

Bolid Formuły 1 Astona Martina na rok 2026 zostanie zaprezentowany 9 lutego, poinformował zespół w zwięzłym poście w mediach społecznościowych.

Zespół z Silverstone jako pierwszy ogłosił datę premiery bolidu Formuły 1 na rok 2026. Red Bull i Racing Bulls zaplanowały premierę 15 stycznia w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy zostaną zaprezentowane tylko nowe malowania.

Premiera zielonego bolidu odbędzie się zaledwie dwa dni przed testami przedsezonowymi w Bahrajnie, które odbędą się w dniach 11-13 i 18-20 lutego, ale jego samochód wcześniej wyjedzie na tor w Barcelonie na testy w dniach 26-30 stycznia.

Sezon 2026 będzie kluczowy dla zespołu. Pomimo gigantycznych inwestycji finansowych w infrastrukturę i personel, cierpliwość ambitnego właściciela, Lawrence'a Strolla, została wystawiona na próbę, po tym, jak ekipa spadła z piątego na prawdopodobne siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów w 2025 roku.