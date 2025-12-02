Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1 GP Kataru

Aston Martin podał datę

Zespół z Silverstone jako pierwszy ogłosił datę premiery bolidu Formuły 1 na rok 2026.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Opublikowano:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

W zeszłym tygodniu Aston Martin ogłosił, że po sezonie 2025 nowym szefem zespołu zostanie Adrian Newey. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych inżynierów w historii Formuły 1 otrzyma to stanowisko po raz pierwszy, po prawie 40 latach pracy nad mistrzowskimi bolidami.

Dotychczasowy szef zespołu, Andy Cowel, przejmie obowiązki dyrektora ds. strategii. Brytyjczyk zostanie zdegradowany w strukturach ekipy po niespełna roku.

Po ustaleniu hierarchii na najwyższych stanowiskach Aston Martin opublikował wczoraj komunikat „AMR26 przybywa”, potwierdzając nazwę swojego przyszłego bolidu. Znamy już też datę premiery nowego samochodu.

Bolid Formuły 1 Astona Martina na rok 2026 zostanie zaprezentowany 9 lutego, poinformował zespół w zwięzłym poście w mediach społecznościowych.

 

Zespół z Silverstone jako pierwszy ogłosił datę premiery bolidu Formuły 1 na rok 2026. Red Bull i Racing Bulls zaplanowały premierę 15 stycznia w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy zostaną zaprezentowane tylko nowe malowania.

Premiera zielonego bolidu odbędzie się zaledwie dwa dni przed testami przedsezonowymi w Bahrajnie, które odbędą się w dniach 11-13 i 18-20 lutego, ale jego samochód wcześniej wyjedzie na tor w Barcelonie na testy w dniach 26-30 stycznia.

Sezon 2026 będzie kluczowy dla zespołu. Pomimo gigantycznych inwestycji finansowych w infrastrukturę i personel, cierpliwość ambitnego właściciela, Lawrence'a Strolla, została wystawiona na próbę, po tym, jak ekipa spadła z piątego na prawdopodobne siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów w 2025 roku.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Papaya rules nie zawiniły

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Leclerc: To był nudny weekend

Leclerc: To był nudny weekend

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Leclerc: To był nudny weekend
Papaya rules nie zawiniły

Papaya rules nie zawiniły

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Papaya rules nie zawiniły
Marko i Red Bull przepraszają

Marko i Red Bull przepraszają

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Marko i Red Bull przepraszają
Fernando Alonso
Więcej o
Fernando Alonso
Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone

Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone
Alonso nie ukrywa radości

Alonso nie ukrywa radości

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Alonso nie ukrywa radości
To nie jest standard Formuły 1

To nie jest standard Formuły 1

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Las Vegas
To nie jest standard Formuły 1
Aston Martin Racing
Więcej o
Aston Martin Racing
Bortoleto przeprosił

Bortoleto przeprosił

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Las Vegas
Bortoleto przeprosił
Nadzieja w nowym samochodzie

Nadzieja w nowym samochodzie

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Mexico City
Nadzieja w nowym samochodzie
Aston Martin dumnie i pewnie patrzy w przyszłość

Aston Martin dumnie i pewnie patrzy w przyszłość

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Aston Martin dumnie i pewnie patrzy w przyszłość

Najnowsze wiadomości

Leclerc: To był nudny weekend

Leclerc: To był nudny weekend

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Leclerc: To był nudny weekend
Aston Martin podał datę

Aston Martin podał datę

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Kataru
Aston Martin podał datę
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Papaya rules nie zawiniły

Papaya rules nie zawiniły

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Papaya rules nie zawiniły

Prime

Poznaj pakiet premium
Leclerc: To był nudny weekend

Leclerc: To był nudny weekend

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Piotr Furman
Leclerc: To był nudny weekend
Papaya rules nie zawiniły

Papaya rules nie zawiniły

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Piotr Furman
Papaya rules nie zawiniły
Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone

Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Maciej Klaja
Duchy i inne zjawiska nadprzyrodzone
Marko i Red Bull przepraszają

Marko i Red Bull przepraszają

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Kataru
Autor Piotr Furman
Marko i Red Bull przepraszają
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry