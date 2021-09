Aston Martin podał skład na sezon Formuły 1 2022

Od dawna spodziewano się, że Aston Martin pozostanie przy swoim obecnym duecie na 2022 rok, ale opóźnienia w potwierdzeniu tej informacji spowodowały spekulacje, że mogą zastanawiać się nad zmianą składu.

Po tym, jak zespół kilkakrotnie wyjaśniał, że opóźnienia wynikały po prostu z konieczności negocjowania pewnych klauzul w kontrakcie Sebastiana Vettela, dzisiaj wszystko zostało wyjaśnione.

Lance Stroll, syn właściciela zespołu Lawrence'a Strolla, pozostanie w ekipie na swój czwarty sezon, podczas gdy Vettel zaliczy z nimi drugą kampanię.

- Nie mogę doczekać się wyścigów w bolidach Formuły 1 nowej generacji. Ich wygląd jest zupełnie inny, a nowe przepisy techniczne powinny dać nam samochody, które pozwolą na znacznie bliższą rywalizację - powiedział Sebastian Vettel. - Bardziej emocjonujące wyścigi będą wspaniałe zarówno dla kierowców, jak i dla kibiców. Zmiany są tak duże, że każdy zespół będzie zaczynał od nowa, więc dla nas w Aston Martin Cognizant Formula One Team będzie to wielka szansa. Wierzę w siłę naszego nowego, rozwijającego się zespołu i już nie mogę doczekać się sezonu 2022.

- W przyszłym sezonie rozpocznę mój szósty rok w Formule 1, u boku mojego kolegi z zespołu, Sebastiana - powiedział Lance Stroll. - Razem rozpoczęliśmy kampanię Aston Martin Cognizant Formula One Team i nie mogę doczekać się kontynuowania tej podróży w przyszłym roku. Nie osiągnęliśmy tego, na co liczyliśmy w tym roku, ale to tylko wzmocniło nasz głód i chęć osiągnięcia sukcesu w przyszłym sezonie. Teraz, z prestiżem i wsparciem Aston Martina oraz wspaniałymi nowymi sponsorami i partnerami, których przyciągnęła tak wybitna marka, jesteśmy dobrze przygotowani do poprawy naszych wyników w 2022 roku.

Lawrence Stroll dodał: - Pierwszy w historii sezon dla Aston Martin Cognizant Formula One Team rozpoczął się rozczarowująco z powodu zmian w przepisach wprowadzonych zimą, które zaszkodziły dwóm zespołom, których samochody wykorzystują filozofię aerodynamiczną o niskim kącie natarcia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy poczyniliśmy jednak spore postępy i zarówno Lance, jak i Sebastian zaliczyli kilka świetnych występów. Mieli sporo pecha, ale jesteśmy zachwyceni, że w 2022 roku będziemy kontynuowali współpracę z tak doskonałą mieszanką młodego talentu i doświadczonej wiedzy.