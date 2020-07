W sezonie 2021 wydatki zespołów nie będą mogły przekroczyć 145 mln dolarów. Natomiast rewolucję techniczną odroczono na mistrzostwa 2022.

Racing Point, jeszcze jako Force India, zajęło czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów w sezonach 2016 i 2017. Perez pięć razy odwiedzał podium od czasu dołączenia do zespołu w 2014 roku.

Racing Point spadło na siódme miejsce w sezonie 2018, ponieważ zostało pozbawione punktów z wcześniejszej części roku ze względu na zamieszanie związane z przejęciem zespołu przez Lawrence’a Strolla. Tą pozycję powtórzyli w zeszłym roku początkowo hamowani przez efekt domina związany z ich wcześniejszą sytuacją finansową.

Od 2021 roku Racing Point przekształci się w zespół fabryczny pod nazwą Aston Martin, z Perezem zakontraktowanym do 2022 roku.

- Z pewnością zespół jest w dobrej formie i ma dobrą pozycję na przyszłość - powiedział Perez.

- Wszyscy widzieli to, co udało nam się zrobić w przeszłości przy tak ograniczonym budżecie, odnieśliśmy ogromny sukces - kontynuował. - Teraz w zespole wszystko jest gotowe, by powitać Astona Martina i zdecydowanie zrobić kolejny krok.

- Oczywiście należy poczynić ogromny postęp, aby walczyć z trzema najlepszymi zespołami, ale z limitem budżetowym, który powinien zbliżyć wszystkich do siebie, nie mam wątpliwości, że będziemy w stanie stawić im czoła - uznał.

Kolega zespołowy Pereza - Lance Stroll, powtórzył te odczucia, ale podkreślił, że Racing Point pozostaje w pełni skoncentrowane na kampanii 2020.

- Sądzę, że mamy ogromny potencjał - powiedział Stroll.

- Zespół jest w świetnej formie, jest wiele rzeczy, na które czekam. W mojej opinii czeka nas świetlana przyszłość i to jest bardzo ekscytujące dla wszystkich, a energia w zespole jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.

- Teraz jesteśmy w Austrii, wspaniale jest wrócić do wyścigów i mamy przed sobą świetny sezon, więc koncentruję się na tegorocznych mistrzostwach - dodał.