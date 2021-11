Eric Blandin cały czas pozostaje związany z Mercedesem i zapowiada się, że nieszybko opuści ekipę z Brackley. Po zaliczeniu obowiązkowego urlopu ogrodniczego, do Astona Martina ma trafić dopiero w październiku przyszłego roku.

Jego zatrudnienie jest sporym zaskoczeniem, ponieważ Aston Martin, mimo ścisłej kooperacji technicznej z Mercedesem, nie próbował do tej pory ściągać do siebie kluczowych członków ekipy niemieckiego producenta.

- Możemy potwierdzić, że Eric Blandin będzie pracował dla Aston Martin Cognizant F1 Team w przyszłym roku - przekazał rzecznik brytyjskiego zespołu. - Dokładna data rozpoczęcia przez niego pracy, jeszcze nie jest potwierdzona. Przejście z Mercedes AMG F1 Team do nas będzie miało charakter polubowny.

Blandin rozpoczął swoją karierę we włoskim koncernie zajmującym się tunelami aerodynamicznymi Fondmetal Technologies w 1998 roku, zanim przeniósł się do Jaguar Racing jako aerodynamik w 2002 roku.

Pozostał w zespole z Milton Keynes, gdy przeistoczyli się w Red Bull Racing, obejmując stanowisko szefa działu aerodynamicznego, zanim odszedł pod koniec sezonu 2009.

W tym czasie pracował z Danem Fallowsem, który odchodzi z Red Bulla, i na początku przyszłego roku zostanie dyrektorem technicznym Astona Martina.

Od stycznia 2010 roku Blandin spędził 14 miesięcy jako szef zespołu aerodynamicznego w Ferrari, po czym w maju 2011 roku dołączył do Mercedesa w podobnej roli. We wrześniu 2017 roku został awansowany do funkcji głównego aerodynamika.

