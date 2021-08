Vettel ukończył rywalizację na Hungaroringu na drugiej pozycji. Niemiec nie cieszył się jednak długo ze zdobytego podium. Technicy FIA nie byli w stanie pobrać z jego samochodu regulaminowej próbki paliwa o objętości 1 litra i zgodnie z przepisami czterokrotnego mistrza świata zdyskwalifikowano.

Aston Martin już w niedzielę zapowiedział chęć odwołania się od kary, a w czwartek wieczorem poinformowano o podtrzymaniu tej decyzji. Ponadto złożono prośbę o ponowne zbadanie sprawy (taka sama procedura, za pomocą której Red Bull Racing chciał niedawno zwiększenia kary dla Lewisa Hamiltona), zapowiadając przedstawienie nowego dowodu, niedostępnego podczas niedzielnego postępowania sędziowskiego.

Według zespołu po pobraniu przez techników 0,3 l paliwa, w baku powinno pozostać jeszcze 1,44 l. Podejrzewano awarię pompy służącej do podciągania paliwa. Samochód został zabezpieczony przez FIA i przetransportowany do placówki federacji, zlokalizowanej we Francji.