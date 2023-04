Aston Martin, który zaskakująco dobrze rozpoczął tegoroczną kampanię, rzecz jasna liczy na kontynuowanie pozytywnej passy. W trzech dotychczasowych wyścigach za każdym razem odwiedzali podium, gdy Fernando Alonso stawał na jego najniższym stopniu. Brytyjska stajnia w przededniu mistrzostw nie spodziewała się aż tak wysokiej formy, chociaż wiedzieli, że dysponują konkurencyjnym bolidem.

Alonso był w stanie wykorzystać możliwości AMR23, podczas gdy Lance Stroll miał z tym nieco większe problemy, ale to m.in. z powodu poważnego wypadku tuż przed sezonem i kontuzji, co ograniczyło jego czas spędzony w nowym aucie. Mimo to zapewnił ekipie swojego ojca solidne punkty.

Na pierwsze rundy zespół nie przywiózł znaczących pakietów aktualizacji, starając się zaoszczędzić część budżetu na planowany rozwój w trakcie sezonu, z określoną ścieżką wprowadzania nowych części.

W dotychczasowych grand prix zespół techniczny koncentrował się na dalszym badaniu słabych i mocnych obszarów bolidu, który wykazał się dobrymi właściwościami w sekcjach torów wymagających dużej siły docisku, natomiast stawia zbyt duży opór na prostych.

Chcąc nadrobić straty w prędkości na prostych w Dżuddzie zastosowali nieco zmodyfikowane tylne skrzydło. Natomiast działając już wg ustalonego planu wprowadzania ulepszeń, pierwsze szykowane są na nadchodzące Grand Prix Azerbejdżanu, a te najbardziej istotne pojawią się w Imoli, Montrealu i Silverstone.

- Wciąż uczymy się o AMR23 i nie byliśmy jeszcze w stanie wprowadzić niczego, co można by nazwać prawdziwą aktualizacją - mówił szef zespołu, Mike Krack. - Próbowaliśmy zidentyfikować jego mocne i słabe strony, co należy poprawić i na których obszarach powinniśmy się skoncentrować.

- Najważniejsze modernizacje będą wdrażane w ciągu roku - dodał. - Będziemy dysponowali kilkoma nowymi częściami w Baku, Imoli, Montrealu i Silverstone. Jednak zamiast czekać i zestawiać wszystko w duże pakiety, postaramy się zaimplementować każde małe ulepszenie, gdy tylko będzie dostępne. To podejście, które sprawdziło się w zeszłym roku w przypadku AMR22.

Aston Martin jest aktualnie drugi w klasyfikacji konstruktorów. Ustępuje Red Bull Racing o 58 punktów, w zapasie ma dziewięć nad Mercedesem.

Czwarta runda sezonu F1 2023 - Grand Prix Azerbejdżanu odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia.