Aston Martin zainteresowany Schumacherem?

Od momentu dołączenia do Astona Martina w 2021 roku, wyniki Vettela nie spełniły oczekiwań zarówno zespołu, jak i kierowcy. Tylko raz gościli na podium, w zeszłym roku w Baku.

Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Sebastian Vettel zakończy karierę w F1 po tegorocznej kampanii. W zeszłym miesiącu czterokrotny mistrz świata sam zasugerował, że tak się może zdarzyć.

AMR22 pomimo najnowszego pakietu ulepszeń, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych przez Red Bull Racing, wciąż nie spisuje się zbyt dobrze. Ekipa z Silverstone nie jest mocnym graczem w środku stawki, co nie daje kierowcom zbyt dużego komfortu, jeśli chodzi o perspektywy na resztę roku.

- Nie mam żadnych tajemnic, wszystko zależy od tego, jak potoczy się ten rok, a potem okaże się co dalej - mówił niedawno Vettel podczas wizyty Formuły 1 w Imoli. - Mój kontrakt wygasa po tym sezonie. Oczywiście nie jest to rok, na jaki wszyscy w zespole liczyli, ale myślę, że źle byłoby już teraz spisywać go na straty.

Wcześniej informowano, że właściciel zespołu Aston Martin - Lawrence Stroll, ma Fernando Alonso na swoim radarze na przyszły rok, w kontekście zastąpienia Vettela.

40-letni Hiszpan, którego kontrakt z Alpine też wygasa po obecnym sezonie, już wielokrotnie wskazywał, że zamierza dalej startować, chociaż ekipa z Enstone może wypromować na swojego kierowcę wyścigowego Oscara Piastriego, jako nowego partnera Estebana Ocona.

Tymczasem wg włoskiej edycji Motorsport.com, Aston Martin dodał Schumachera do swojej krótkiej listy kandydatów.

Brytyjski zespół F1 najwyraźniej chce zamienić jednego niemieckiego zawodnika na drugiego, aby podtrzymać marketingowe dążenie Astona Martina do zwiększenia sprzedaży samochodów w Niemczech. Oczywiście nie potwierdzili tych plotek.

Odejście Schumachera z Haasa oznaczałoby, że 23-latek, który jest członkiem Akademii Kierowców Ferrari od 2019 roku i rezerwowym Scuderii, opuściłby włoskie szeregi.

Zerwanie więzi z nimi może być trudną decyzją dla Schumachera, który wciąż ma nadzieję, że w przyszłości dołączy do Ferrari i pójdzie w ślady swojego sławnego ojca. Najbardziej bezpośrednią drogą do spełnienia tych ambicji jest pozostanie w zespole powiązanym ze stajnią z Maranello, takim jak Haas.