Zespoły z Silverstone i Enstone często były rywalami w ostatnich latach. Transfer szefa zespołu, Otmara Szafnauera, między dwoma obozami, a także ruch Fernando Alonso, dodały dodatkowej pikanterii relacji Alpine i Astona Martina.

Jednak w dwóch wyścigach, które odbyły się do tej pory w tym roku, Aston Martin był daleko z przodu, a Alonso zapewnił sobie dwa trzecie miejsca, podczas gdy Alpine jak dotąd może się cieszyć maksymalnie z ósmego miejsca w Dżuddzie.

Dyrektor sportowy Alpine, Alan Permane, przyznaje, że obecna forma kierowców w bolidzie A523 nie jest wystarczająco dobra.

- To nie jest satysfakcjonujące, że nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być pod względem tempa. Chcemy być trochę szybsi, walcząc z facetami z przodu. Myślę, że jesteśmy bliżej Ferrari i Mercedesa niż w zeszłym roku. Nie miałem jeszcze dobrej analizy, ale jestem pewien, że jesteśmy bliżej Ferrari, ponieważ w tym czasie w zeszłym roku walczyli o zwycięstwa - powiedział Permane.

- Oczywiście Aston zrobił ogromny krok naprzód i jesteśmy piątą najszybszą drużyną, a to nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy być. Naszym celem było zbliżenie się do trzeciego miejsca. W tej chwili tak nie jest. Chociaż jeśli uznać, że Mercedes jest trzecim najszybszym zespołem, być może jesteśmy bliżej nich niż w zeszłym roku, ale to nie wystarczy - dodał dyrektor sportowy Alpine.

Alan Permane przyznał, że rywalom będzie trudno dogonić Red Bulla w trakcie tego sezonu, ale jest przekonany, że Alpine może ulepszyć swój własny samochód.

- Wygląda na to, że w tym roku nikt nie zbliży się do Red Bulla. Szczerze mówiąc, wygląda na to, że mają wiele w zanadrzu. To frustrujące. Musimy po prostu dalej ciężko pracować, wprowadzać ulepszenia i zwiększać siłę docisku - uznał Permane.