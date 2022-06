Coraz więcej obserwatorów sugeruje, iż sezon 2022 może być dla Vettela ostatnim w Formule 1. W kontekście obsady jednego wyścigowego fotela w Astonie Martinie wymienia się m.in. Fernando Alonso, Oscara Piastriego (obaj obecnie związani z Alpine), a do listy dołączył niedawno Mick Schumacher.

Mike Krack uważa jednak, że aktualnie nic nie wskazuje na to, by Vettel miał odwiesić kask na kołek.

- Gdy ogląda się go podczas odprawy lub słucha przez telefon, widać wielkie zaangażowanie. Nikt kto nie chciałby już jeździć, nie robiłby tego w taki sposób - zapewnił Krack na antenie n-tv.

Szef ekipy z Silverstone swoją tezę poparł występem czterokrotnego mistrza świata na ulicach Monte Carlo. Dodał również, że nie ma obecnie wyznaczonego terminu na decyzję odnośnie przyszłości Niemca.

- Już od pierwszego okrążenia był to świetny występ. Kiedy ma się kogoś takiego jak Sebastian, trzeba próbować go zatrzymać. Poza umiejętnościami za kierownicą, jest również świetną osobą, która pomaga nam w rozwoju. My nie musimy go naciskać.

W odniesieniu do spekulacji na temat Schumachera, Krack powiedział: - Naszym celem jest kontynuowanie współpracy z Sebastianem. Innymi sprawami zajmiemy się później.