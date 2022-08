Po tygodniach spekulacji Audi oficjalnie potwierdziło swoje przyszłe zaangażowanie w Formule 1, nieoczekiwanie wyprzedzając w komunikatach Porsche - siostrzaną markę z Grupy Volkswagena.

Audi najprawdopodobniej połączy siły z Sauberem, natomiast Porsche nawiąże współpracę z Red Bullem. Oznacza to, że w Grupie Volkswagena trzeba było „znaleźć” pieniądze na dwa oddzielne programy, choć Markus Deusmann, prezes zarządu Audi, przyznał, że toczyły się na ten temat długie dyskusje. Finalnie przeważył argument o lepszym dopasowaniu jednostki napędowej do konstrukcji konkretnego samochodu.

- Możecie sobie wyobrazić, jak wielka była ta dyskusja - powiedział Deusmann. - Jako, że obie nasze marki mają wielu fanów i obie posiadają wyjątkowy charakter, postanowiliśmy kompletnie je rozdzielić i mieć dwa projekty.

- Było ku temu kilka powodów. Będziemy mieli różne zespoły, a jednostka napędowa musi być zaprojektowana specjalnie pod kątem podwozia. Dlatego też, postanowiliśmy to rozdzielić, ponieważ będziemy mieli dwie zupełnie inne konstrukcje i dwa zupełnie inne układy napędowe.

Z kolei Oliver Hoffmann, szef ds. rozwoju technicznego w Audi, dodał: - Integracja zelektryfikowanej części układu napędowego z podwoziem do dwóch samochodów zajmuje trochę czasu. Są to więc dwa kompletnie różne projekty, a całe dopasowanie zostanie wykonane przez nas.

Choć Audi ma przed sobą spore wyzwanie, by dorównać innym producentom mającym już doświadczenie w turbodoładowanych hybrydach, przedstawiciele marki są przekonani, że nowe przepisy silnikowe, uchwalone przez FIA z myślą o sezonie 2026 i dające sporo wolności w wielu obszarach, pomogą odrobić zaległości.

- Po pierwsze, naprawdę dużym wyzwaniem jest wykonanie tej pracy do 2026 roku - przyznał Hoffmann. - Myślę jednak, że w przepisach są pewne kompromisy, które pozwolą nam wejść na równych zasadach z rywalami. Poza tym kochamy wyzwania.

- Byliśmy w stanie wystartować w Dakarze i opracować do niego samochód w mniej niż rok, a jest to bardzo skomplikowany układ napędowy. Myślę, że do 2026 roku wyrobimy się również z tym [do Formuły 1].

Deusmann uzupełnił - Cóż, jasne jest, w jakim miejscu się znajdujemy. Inni mają już działające układy napędowe. Jednak zmiany w przepisach były na tyle duże, że dostrzegliśmy szansę, aby dołączyć i być konkurencyjni.

