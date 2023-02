Audi zadebiutuje w królowej sportów motorowych w 2026 roku, współpracując z Sauberem. To właśnie wtedy wejdą w życie nowe przepisy silnikowe.

Niemiecki producent już nabył 25 procent udziałów w Sauberze, w stawiającym obecnie zespół pod nazwą Alfa Romeo. Spekuluje się, że ostatecznym celem jest posiadanie trzech czwartych akcji szwajcarskiej stajni.

Choć do chwili ich wejścia do Formuły 1, a tym bardziej osiągnięcia pełnej konkurencyjności zakładanej na 2029 rok upłynie jeszcze trochę czasu, szef projektu Audi F1 Adam Baker wskazał, że ich przygotowania są już na bardzo zaawansowanym etapie.

- Na pewno nie będziemy nudzili się do tego czasu - powiedział Baker. - Opracowanie napędu hybrydowego w Formule 1 to jedno z największych wyzwań, z jakimi może zmierzyć się inżynier. Dlatego tym ważniejsze było, że mogliśmy rozpocząć ten proces natychmiast, gdy latem ubiegłego roku zatwierdzono przepisy dotyczące silników.

Silniki Audi będą powstawały w Neuburgu, gdzie trwają już prace nad rozbudową zaplecza. Do projektu związanego z F1 oddelegowano 240 pracowników - 200 z Audi Sport i 40 zatrudnionych z zewnątrz.

Mimo to, nadal jest mnóstwo sceptyków, którzy uważają, że zaledwie kilka lat nie będzie wystarczające dla Audi, aby zbudować konkurencyjną jednostkę na sezon 2026.

- Ogłosiliśmy nasze wejście wcześniej niż jakikolwiek inny producent w ostatnich dekadach - upierał się Baker. - Wszystko będzie gotowe na czas.

- Znamy i szanujemy wielkość wyzwania, które nas czeka. Wykonamy dobrą pracę na 2026 rok. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - zaznaczył. - Niemniej jednak w pierwszym sezonie będzie chodziło o to, aby mieć jak najwyższy poziom niezawodności. Potem chcemy stale się rozwijać.

- Naszym celem jest dostanie się do czołówki w trzecim roku - dodał Baker. - Do tego potrzebujemy topowego silnika. Chcemy pokazać, co oznacza „Made in Germany”. Niezawodna jednostka na najwyższym poziomie.

- Jesteśmy super dumni, że w Formule 1 jest kolejny niemiecki uczestnik - podsumował.

