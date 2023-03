Audi zadebiutuje w królowej sportów motorowych w 2026 roku, współpracując z Sauberem. To właśnie wtedy wejdą w życie nowe przepisy silnikowe.

Prezes Audi Formula 1 Racing, Adam Baker, uważa, że ​​zmiana regulaminu da zespołowi szansę na walkę o wysokie pozycje już od pierwszego sezonu.

- W ciągu siedmiu miesięcy, odkąd ogłosiliśmy, że dołączymy do tego sportu, Formuła 1 nadal się rozwija i przyciąga zainteresowanie innych producentów. Biorąc to pod uwagę, podjęliśmy właściwą decyzję we właściwym czasie - powiedział Baker.

- W porównaniu do innych producentów, którzy dołączyli do Formuły 1 w ciągu ostatnich 20 lat, dość wcześnie ogłosiliśmy nasze plany. Prace nad projektem rozpoczęły się w Neuburgu w marcu 2022 roku. Jesteśmy w pełni świadomi skali naszej misji, ale naszym atutem jest to, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów zaczniemy się ścigać - dodał Baker.

Silniki Audi będą powstawały w Neuburgu, gdzie trwają prace nad rozbudową zaplecza. Do projektu związanego z F1 oddelegowano 240 pracowników - 200 z Audi Sport i 40 zatrudnionych z zewnątrz.

- W przeszłości nowi producenci wchodzili do sportu, gdy zasady pozostawały stabilne i dlatego znajdowali się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z zespołami, które były w mistrzostwach przez długi czas. Zmiany planowane w 2026 roku będą najpoważniejszymi w najnowszej historii. Więc jeśli wykonamy dobrą robotę, będziemy mieli okazję być konkurencyjni - ocenił prezes Audi F1 Racing.

- Wszyscy producenci przestrzegają ograniczeń budżetowych na jednostki napędowe, co daje nam takie same szanse, jak innym - dodał Baker.