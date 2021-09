Audi, Porsche - kto wejdzie do F1?

Powyższe przewidywania przekazuje magazyn Auto Motor und Sport.

Jest to pokłosie ostatniej serii spotkań pomiędzy obecnymi zespołami, władzami Formuły 1, FIA oraz przedstawicielami Audi i Porsche, podczas których opracowywane są nowe przepisy silnikowe na 2026 rok i kolejne lata.

Korespondent AMuS - Michael Schmidt poinformował, że ostateczny kształt regulaminów technicznych dotyczących jednostek napędowych, zostanie przedstawiony zespołom i producentom przed najbliższym Grand Prix Turcji.

- Jeśli przepisy zostaną sformułowane tak, jak jest to zapowiadane, Audi i Porsche wejdą do sportu w 2026 roku - napisał Schmidt. - Rezygnacja z MGU-H była najważniejszym warunkiem. Gdy tylko do tego dojdzie, jest pewne, że dwaj duzi producenci pojawią się w Formule 1.

Podstawowa architektura jednostki napędowej V6 pozostanie niezmieniona. Natomiast aby zrekompensować brak MGU-H, moc silnika elektrycznego zostanie podniesiona do około 350 kW. Pomysł Porsche o wprowadzeniu napędu na cztery koła nie spotkał się z przychylnością

- Stefano Domenicali [red. szef F1] uważa, że sytuacja wygląda dobrze - dodał. - Przyszłym silnikiem pozostanie V6, a cała moc będzie skupiona wokół tylnej osi.

Uważa się, że pod uwagę brane jest również wprowadzenie aktywnej aerodynamiki od sezonu 2026.