Pod koniec sierpnia Audi oficjalnie potwierdziło, iż wejdzie do Formuły 1 wraz z początkiem sezonu 2026. Kilkanaście tygodni później zakomunikowano, że nastąpi to w kooperacji z Sauberem, obecnie obsługującym Alfę Romeo.

W Hinwil powstawać będą samochody, natomiast rozwojem jednostek napędowych zajmie się Audi w swojej fabryce w Neuburgu.

W piątek niemiecki producent przedstawił informacje na temat planowanych i rozpoczętych inwestycji, związanych z projektem F1. Najważniejszym elementem jest nowy budynek o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Stanowi on jeden z etapów rozbudowy Competence Centre Motorsport. Jednostkę otwarto już w 2014 roku i służyła ona ekipom fabrycznym Audi w WEC, Formule E i Dakarze. Budynek powinien być gotowy w pierwszym kwartale 2024 roku, ale część zostanie oddana do użytku już w marcu przyszłego roku.

- Competence Centre Motorsport to idealna baza dla naszego projektu w Formule 1 - przekazał Oliver Hoffmann, członek zarządu Audi ds. rozwoju technicznego.

- Audi Neuburg od samego początku było projektowane w taki sposób, aby móc sprostać najbardziej wymagającym projektom związanym ze sportami motorowymi. Ta dalekowzroczność się opłaciła. Z istniejącą już infrastrukturą mogliśmy od razu przystąpić do projektu F1.

- Rozbudowa przyczyni się do stworzenia niezbędnej infrastruktury do długoterminowego rozwoju naszej jednostki napędowej. Poprzez rozbudowę budynku i przygotowanie najnowocześniejszych stanowisk testowych dajemy naszemu działowi sportowemu najlepsze możliwe warunki do odniesieniu sukcesu w królowej motorsportu.