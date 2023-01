W sierpniu ubiegłego roku Audi ogłosiło, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów silnikowych w 2026 roku i w obliczu wzrostu popularności Formuły 1 na całym świecie, wejdzie do królowej sportów motorowych.

W październiku zeszłego roku pojawiła się informacja, że Sauber, który obecnie działa jako Alfa Romeo Racing, zostanie „strategicznym partnerem” Audi i wykorzysta swoją fabrykę w Hinwil do budowy przyszłego podwozia.

W tym samym czasie Sauber ujawnił także, że niemiecki producent kupi udziały w zespole, ale od tego czasu nie było żadnych dalszych szczegółów na ten temat.

Teraz szwajcarska firma potwierdziła, że Audi weszło w posiadanie akcji zespołu, zgodnie z wcześniejszymi planami.

Sauber określił to jako ”ważny kamień milowy” dla wyczekiwanego debiutu Audi w F1.

- Grupa Sauber ma przyjemność ogłosić, że zgodnie z planami nakreślonymi w październiku ubiegłego roku, Audi nabyło mniejszościowy pakiet udziałów w Grupie Sauber w styczniu 2023 roku - napisano w oświadczeniu. - Jest to ważny kamień milowy na drodze do wejścia Audi do Formuły 1, zaplanowanego na rok 2026, którego Sauber będzie strategicznym partnerem.

Marka z Ingolstadt kolejne 25 procent nabędzie w 2024 roku, a w 2025 roku udział ten wzrośnie do 75 procent.

Podczas gdy zakład Saubera w Hinwil, w którym znajduje się m.in. najnowocześniejszy tunel aerodynamiczny, będzie stanowił ważną bazę dla programu Audi w F1, niemiecki producent buduje obecnie osobną fabrykę w Neuberg w Niemczech, w której będzie rozwijać jednostkę napędową.

Budynek o powierzchni 3.000 metrów kwadratowych pomieści stanowiska testowe dla silnika hybrydowego i stanowi rozbudowę zaplecza, gdzie wcześniej mieścił się odnoszący wielkie sukcesy program LMP1 Audi w Długodystansowych Mistrzostwach Świata. Prace budowlane mają zostać zakończone w pierwszym kwartale 2024 roku.

Do tego czasu Sauber będzie działał w F1 pod własną nazwą, po wygaśnięciu obecnej umowy z Alfą Romeo po mistrzostwach 2023.

Do 2025 roku będzie korzystać z silników Ferrari, a w następnym przekształci się już w fabryczny zespół Audi F1.

